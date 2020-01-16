SPAC納市調機制 首月限15％波動

港交所：門檻或不時調整更新

港交所表示，將於推出SPAC上市機制後適時檢討市調機制觸發門檻，以確定機制是否有效，門檻或會不時重新調整及更新。此外，證券市場市調機制的其他特徵將保持不變，並適用於SPAC股份及SPAC權證。

知乎擬港第二上市集資3億美元

另外，據彭博社報道，中國最大網上問答平台知乎（美：ZH）擬在港第二上市，集資約3億美元（23.4億港元）。知情人士稱，知乎正在與顧問合作上市，最早或在本月提交上市申請，惟發行規模和時間等細節尚屬初步階段。知乎沒有就報道作出回應。

金力永磁（6680）昨首日掛牌，股價延續暗盤「潛水」走勢，低開30.8元，較招股價33.8元挫近9%，其後跌幅擴大，收報28.2元，跌16.6%，以一手200股計，每手帳面蝕1120元。

創新奇智下周招股 入場費2758元

此外，李開復有份創辦的中國企業AI解決方案提供商創新奇智（2121）下周一（17日）起招股，集資最多12.2億元，一手入場費2757.51元，聯席保薦人為瑞銀、中金及華興資本。是次招股將引入兩名基石投資者軟銀及美國私募基金Laurion Capital Master Fund，涉資分別最多8698.05萬元及1500萬美元。

[新股]