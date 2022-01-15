洽購台灣蘋果 黃浩：無紅色資金

稱無「境外傳輸」資料問題

台灣蘋果新聞網昨日報道，台蘋接獲清盤人譚競正會計師事務所來函告知，積極買家英屬維京群島註冊的AVENGERS Limited，全資擁有人為香港商人黃浩。黃浩接受該網訪問時表示，買家AVENGERS Limited是由他一手掌控及全資擁有，沒有幕後人及紅色資金的問題。他更稱，早在2017年7月他就想買下台港兩地的《壹週刊》，「如果有紅色資金的話，我想當時黎智英並不會想賣給我」。

黃浩又透露，從去年6月29日之前已是潛在買方，並已就交易與壹傳媒簽訂意向書，原預期在去年7月9日或之前完成訂約，但壹傳媒出現變數致未能如期完成買賣。

「港蘋停刊 台蘋不能消失」

去年6月他成為台蘋潛在買家時，壹傳媒尚未進入清盤程序，港府亦未指派臨時清盤人。台蘋引述他表示，認為清盤人譚競正為正派的會計師，一定為公眾利益着想，他和譚沒有淵源，譚也沒必要獨厚於他。他又笑說，對政治不太感興趣，他最喜歡的是娛樂及飲食等軟性、消費的內容。

據台灣NOWnews今日新聞去年9月報道，黃浩當時指出，他1994年就到台灣工作過，疫情前幾乎每個月都會飛台灣工作或是與家人到台灣旅遊，對台灣感情很深。他認為台灣蘋果新聞網是很好的華人媒體平台，很有價值、很勇敢，尤其從小看到大的《香港蘋果日報》停刊，更讓他覺得台灣蘋果不能消失。

黃浩接受本報查詢時表示，目前他未能透露具體收購進度、投資額及商業策略等內容。不過，他說，是次洽購的台蘋比他早年擬收購的《壹週刊》還要大，並說：「將來會否重新推出紙本刊物，會由台蘋管理層決定，我亦會尊重他們的決定，並保留風格。」

稱尊重台蘋管理層 將保留風格

黃浩又對本報表示，希望將來在台灣製作更多娛樂、飲食及汽車領域的內容，尤其與香港、台灣及日本相關的飲食內容。他亦看好旅遊內容的長遠發展。