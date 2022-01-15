博彩法修訂 最多6賭牌年期縮短 沒提限派息官員入局 賭股偷步爆升

明報記者 陳偉燊

環顧一眾濠賭股旗下賭牌承批公司，全部最少10%股份已由澳門居民持有，若以股本計算，美高梅（2282）及金沙（1928）的承批公司資本額最細，僅2億澳門元，新濠國際（0200）旗下承批公司資本最高，達到10.1億澳門元，但是全部遠低於50億澳門元的新門檻。據澳門律師行MdME Lawyers的最新訊息顯示，當局有望在今天向立法會提交《博彩法》草案。

業界料草案今交立法會

澳門行政會發言人、行政法務司長張永春昨日稱，在新的修法下，並沒有在諮詢階段建議要由政府委派代表進入博彩承批公司，但是會加強監管公司，訂明博彩企業在作出影響運作及財務等重大決定時，要主動通知政府；同時亦規範博彩業須在維護國家及澳門特區安全的前提下經營，及促進澳門經濟適度多元與可持續發展。

不調整稅率 不再批出土地

考慮到現行稅率已達35%，加上博彩企業另須撥付5%支持文化、旅遊及城市發展，相對其他地區高，因此在顧及民生需要下，目前不會考慮調整稅率。若未能趕及完成立法及重新競投，當局會作短時間延長批給。另政府會容許現有經營者及符合資格者競投，一旦落選，將按照現有法律，娛樂場及相關設備歸政府處理，然後移交新經營者，實行無縫銜接經營。

在新修訂下，張永春稱，當局不會再如過往般對承批公司批出土地發展，主要是考慮到現有場地已滿足市場需要，因此不應再擴大規模。另若承批公司本身尋求上市，上市股份流通量會規定上限在30%。賭牌續期期限由現行的20年加最長延期5年，改為10年延長最多3年。

蘇樹輝：反映政府順應業界意見

澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝表示：「政府沒有要求委派代表進入博彩企業董事會，亦無過問派息，只須知會政府重大財政決定，反映順從業界意見，給予業界自主權，業界表示歡迎。」就算賭牌的資本提高至50億澳門元，他認為若以業界投資動輒數百億元，負債亦有相當水平，在資本要求及比例上需要相稱，因此不算太嚴苛。

蘇又說，公司在澳門「土生土長」，一向做開博彩業，因此會競投（賭牌）。他估計賭牌期限只有10年，對在澳門已有硬件的博彩企業較有優勢，在現時政府決定不再增批土地下，新競爭者要獲得土地及爭取賭牌意義不大，但若有人賣盤則另當別論。