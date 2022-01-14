經濟

香港地產

九倉文輝道地王批建4幢最高12層住宅

【明報專訊】山頂文輝道兩幅豪宅官地，為近年矚目住宅地王，其中九倉（0004）2020年12月以120億元、每方呎樓面地價投得的山頂文輝道2至8號豪宅地，去年11月獲屋宇署批出建築圖則，項目將建4幢11至12層高物業（在1層地庫之上），涉及約25.93萬方呎樓面。

恒地紅磡兩地盤批圖則

屋宇署最新公布，該署去年11月共批出33份建築圖則，包括16項住宅及商住發展、4項商業發展等，除上述文輝道項目外，另一焦點所在，為近年先後有多個樓盤推出的啟德區，由中海外（0688） 於2020年12月以42.728億元奪得的啟德跑道區4E區1號地盤，獲批建兩座24至25層高座物業（在兩層基座之上），另有1座6層高低座物業等，提供31.65萬方呎住宅樓面，另設近1.2萬方呎非住宅樓面，合共約32.85萬方呎。

此外，多個市區重建項目獲批圖則，恒地（0012）紅磡黃埔街一帶就有兩地盤獲批圖則，黃埔街1至21號、必嘉街80至86號獲批建1座22層高（在4層基座及1層地庫之上）商住物業，提供18.66萬方呎樓面，包括15.7萬方呎住宅及2.96萬方呎非住宅；毗鄰的機利士南路2至28號、必嘉街76至78號，則批建兩座22層高（在4層基座及2層地庫之上）商住物業，提供約21.16萬方呎樓面，住宅部分涉17.66萬方呎，另有3.5萬方呎非住宅樓面。

相關字詞﹕屋宇署 九倉 文輝道地皮

上 / 下一篇新聞

量產3納米 台積電今年開支續破頂 上季盈利勝預期 ADR早段創新高
量產3納米 台積電今年開支續破頂 上季盈利勝預期 ADR早段創新高
全球PC去年出貨升一成 業界：未來幾年仍樂觀
全球PC去年出貨升一成 業界：未來幾年仍樂觀
英議會：數碼英鎊弊大於利
英議會：數碼英鎊弊大於利
匯控五連升 金融股撐起恒指
匯控五連升 金融股撐起恒指
消費券帶動 莎莎第三財季港銷售增14%
消費券帶動 莎莎第三財季港銷售增14%
迅銷首財季純利升33% 創同季新高
迅銷首財季純利升33% 創同季新高
內房集資憂慮增 碧桂園傳發債受挫 公司稱未發債 同業股價齊跌
內房集資憂慮增 碧桂園傳發債受挫 公司稱未發債 同業股價齊跌
摩通：內房本月還債高峰 料首季最難應付
摩通：內房本月還債高峰 料首季最難應付
皓天財經場外回購涉違規 證監：對兩高層展紀律研訊
皓天財經場外回購涉違規 證監：對兩高層展紀律研訊
虛銀螞蟻冀年內推中小企貸款
虛銀螞蟻冀年內推中小企貸款
ACCA調查：85%受訪者料港今年GDP正增長
ACCA調查：85%受訪者料港今年GDP正增長
德昌電機營業額 首3季度升12%
德昌電機營業額 首3季度升12%
青島啤發盈喜 料去年多賺43%
青島啤發盈喜 料去年多賺43%
信達終止認購螞蟻金融兩成股權
信達終止認購螞蟻金融兩成股權
美PPI遜預期 成本壓力緩 上月按年升一成 幅度仍高企
美PPI遜預期 成本壓力緩 上月按年升一成 幅度仍高企
儲局理事：遏通脹是儲局首要任務
儲局理事：遏通脹是儲局首要任務
薩爾瓦多公帑炒比特幣 蝕7800萬
薩爾瓦多公帑炒比特幣 蝕7800萬
張兆聰：金力永磁暗盤破發 可趁低買
張兆聰：金力永磁暗盤破發 可趁低買
葉創成：長揸微創海吉亞 着眼於社會價值
葉創成：長揸微創海吉亞 着眼於社會價值
植耀輝：電池股符國策方向 看高一線
植耀輝：電池股符國策方向 看高一線
技術取勝：東方電氣宜收復11.7元
技術取勝：東方電氣宜收復11.7元
盧駿匡：如巿底續強超過一周 可考慮積極入巿
盧駿匡：如巿底續強超過一周 可考慮積極入巿
劉思明：中資金融股趨好 友邦要發力
劉思明：中資金融股趨好 友邦要發力
周顯：中移動或有元宇宙概念
周顯：中移動或有元宇宙概念
譚新強：必須接受活在AC年代 無法回到BC的事實
譚新強：必須接受活在AC年代 無法回到BC的事實
湯文亮：股市上升 更多人「後悔」
湯文亮：股市上升 更多人「後悔」
旅居越南台人：胡志明巿日趨國際化 前景看好
旅居越南台人：胡志明巿日趨國際化 前景看好
新供應大減 樓價去年溫和上升
新供應大減 樓價去年溫和上升
50年租賃計劃吸海外投資
50年租賃計劃吸海外投資
北角半山寶馬臺首破3000萬 半世紀老牌豪宅區 3日3大額成交罕見
北角半山寶馬臺首破3000萬 半世紀老牌豪宅區 3日3大額成交罕見
映灣園3房業主 持貨4年實蝕5%
映灣園3房業主 持貨4年實蝕5%
新世界等西貢申建972伙 規劃署不反對
新世界等西貢申建972伙 規劃署不反對
映築最快今開價 首批料68伙
映築最快今開價 首批料68伙
財團5.8億購油塘工廈逾八成業權
財團5.8億購油塘工廈逾八成業權
映築主打兩房合小家庭 鄰近港鐵站
映築主打兩房合小家庭 鄰近港鐵站
將樂器線條融入建築設計
將樂器線條融入建築設計