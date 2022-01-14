九倉文輝道地王批建4幢最高12層住宅

恒地紅磡兩地盤批圖則

屋宇署最新公布，該署去年11月共批出33份建築圖則，包括16項住宅及商住發展、4項商業發展等，除上述文輝道項目外，另一焦點所在，為近年先後有多個樓盤推出的啟德區，由中海外（0688） 於2020年12月以42.728億元奪得的啟德跑道區4E區1號地盤，獲批建兩座24至25層高座物業（在兩層基座之上），另有1座6層高低座物業等，提供31.65萬方呎住宅樓面，另設近1.2萬方呎非住宅樓面，合共約32.85萬方呎。

此外，多個市區重建項目獲批圖則，恒地（0012）紅磡黃埔街一帶就有兩地盤獲批圖則，黃埔街1至21號、必嘉街80至86號獲批建1座22層高（在4層基座及1層地庫之上）商住物業，提供18.66萬方呎樓面，包括15.7萬方呎住宅及2.96萬方呎非住宅；毗鄰的機利士南路2至28號、必嘉街76至78號，則批建兩座22層高（在4層基座及2層地庫之上）商住物業，提供約21.16萬方呎樓面，住宅部分涉17.66萬方呎，另有3.5萬方呎非住宅樓面。