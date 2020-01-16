新世界等西貢申建972伙 規劃署不反對

擬建15幢4至10層高住宅

翻查資料，新世界等2018年就上述地點申請發展住宅，當時申請以1.467倍發展，擬建86幢3至8層高住宅，提供771伙，其中72伙為洋房，單位平均面積1216方呎，總樓面93.6萬方呎，惟城規會認為，申請人未能證明發展計劃不會對沙下具考古研究價值地點造成負面影響，並於2020年6月拒絕其申請。新世界等去年7月再接再厲，再向城規會遞交新規劃申請，放棄發展洋房，並全作分層戶發展，另項目設1幢2層高會所，總樓面約95.7萬方呎。

長實錦田北申混合發展料獲批 單位增65%至330伙

另長實（1113）就持有的元朗錦田北農地，早前向城規會修訂發展方案，由2018年獲批作分層住宅發展，修訂作混合式發展，同設分層戶及洋房，單位數目由原先獲批的200伙，增加65%至330伙。申請將在今日城規會審理，規劃署不反對有關申請，預計可順利獲批。

資料顯示，上述地皮位於元朗錦田錦泰路丈量約份第109約地段第2206號，即錦田繞道及錦泰路交界，距離港鐵錦上路站約800米，地皮面積約17.2萬方呎，長實以地積比0.8倍作混合式發展，擬建2幢7層高住宅大廈，以及87幢2至3層高洋房，將建330伙、平均面積417方呎的住宅單位，總樓面約13.76萬方呎。

興業愉景灣地料獲開綠燈

香港興業（0480）獲判司法覆核勝訴、早前再闖關的大嶼山愉景灣第6F區地皮（鄰近第3期發展寶峰），計劃興建2幢18層高住宅，提供476伙、平均面積484方呎的住宅單位，總樓面約23萬方呎，規劃署亦不反對有關申請，料亦可獲開綠燈。

兩過渡房申請料城規會通過

另外，早前兩個過渡房屋的申請，分別新世界及恒地（0012）借出的元朗牛潭尾農地，規劃署對兩項申請亦不反對，預計可獲城規會通過，兩項目合共提供2284伙過渡房屋。