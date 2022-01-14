映灣園3房業主 持貨4年實蝕5%

嘉湖不足半月12成交 半數低市價

中原地產副區域營業經理張少勛表示，映灣園本月累錄8宗成交，已超上月全月7宗水平，最新成交位於5座中層D室，實用面積685方呎，3房套房間隔、望山景，原業主早前叫價800萬元，日前降價30萬元或約4%至770萬元，經買家議價後再減至764萬元成交，實呎11,153元。原業主2018年5月764萬元購入，持貨約4年，帳面平手離場，料連使費蝕近36.3萬元或約5%。資料顯示，是次為去年11月後、相隔約兩個月，屋苑再錄蝕讓成交。

交投量因議價空間擴大而急增的屋苑，還有天水圍嘉湖山莊，區內代理稱，嘉湖山莊單日連錄3宗成交，而本月不足半個月暫錄12宗成交，惟半數低於市價水平，其中位於麗湖居1座低層H室，實用面積550方呎，3房間隔，單位去年11月起叫價630萬元，累減65萬元或約一成後，以565萬元沽出、實呎10,272元。原業主持貨近26年，帳面獲利398萬元或2.4倍。

另樂湖居11座低層A室，實用面積639方呎，3房套間隔，以620萬元成交，實呎9703元、為去年11月後再次跌穿萬元水平。不過原業主2008年137萬元買入，帳面賺483萬元或3.5倍。