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北角半山寶馬臺首破3000萬 半世紀老牌豪宅區 3日3大額成交罕見

【明報專訊】疫情升溫，大型屋苑業主叫價軟化的同時，傳統豪宅卻暫未有太大影響，更有買家轉投樓價升勢相對落後的北角半山，區內過去平均每月才錄約3宗樓齡普遍半世紀的老牌豪宅成交，但近日3日內卻連錄3宗逾2000萬至3000多萬元買賣，其中樓齡近48年的寶馬臺，一個實用1399方呎的頂層連平台特色戶，以3038萬元連車位易手，實呎21,716元，不但為屋苑首宗逾3000萬元成交，更打破由人氣KOL雪姨去年8月所創下屋苑同類單位成交價及呎價紀錄。

明報記者 容婌維

北角半山多為樓齡約50年的豪宅屋苑，一直以提供大單位為主。中原區域營業經理李嘉韋表示，寶馬臺一個頂層連平台特色戶，實用面積1399方呎、連1026方呎平台，3房套間隔，望海景，新近3038萬元連車位易手，實呎21,716元，創屋苑成交價及呎價新高；原業主2018年3月以2590萬元連車位買入單位，持貨近4年，帳面獲利448萬元或17%。

翻查資料，屋苑對上一個成交價及呎價紀錄於去年8月錄得，屬屋苑另一伙頂層特色戶，以2960萬元連雙車位成交，實呎21,158元，據悉該單位買家為人氣KOL雪姨。換言之，新成交價將舊記錄推高78萬元或約2.6%，並首破3000萬元大關。

瓊峰園連車位2670萬沽 10年升2.6倍

另外，同區樓齡約50年的天寶大廈中層A室，實用面積1141方呎，3房套間隔，望海景，以2580萬元連車位沽出、實呎22,612元；原業主2018年6月以2380萬元連車位買入，持貨3年半，帳面獲利200萬元或8%。同樣屹立逾半世紀的瓊峰園近日亦有買家入市，位於A座低層1室，實用面積1310方呎，4房套間隔，亦以2670萬元連車位易手，實呎20,382元。原業主2011年12月以750萬元連車位買入，持貨逾10年，帳面獲利1920萬元或約2.6倍。

雍景臺今年首成交 3房2500萬易手

另一港島傳統豪宅集中地的西半山，本月暫錄31宗成交。中原地產首席分區聯席董事余慕賢表示，西半山雍景臺錄得今年屋苑首宗二手成交，位於2座低層B室，實用面積1115方呎，3房套間隔，望泳池景，新近以2500萬元易手，屬市價水平，實呎22,422元。原業主1998年888萬元買入，持貨24年，帳面獲利1612萬元，單位升值逾1.8倍。

至於新界亦錄半新盤大額二手成交，代理稱，馬鞍山迎海5期迎海．御峰11座中層A室，實用面積1554方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，以3450萬元連車位易手，實呎22,201元。原業主2016年2548.3萬元購入，持貨6年，帳面獲利約901.7萬元或約35%。

相關字詞﹕瓊峰園 雍景臺 天寶大廈 寶馬臺 北角半山

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