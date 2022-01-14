新供應大減 樓價去年溫和上升

【明報專訊】過去兩年，疫情以至環球多國工人停工、原材料價格上升，歐美國家的樓價甚至大升兩三倍，而且交投相當活躍。其實越南樓價亦有上升趨勢，但升幅相對溫和，胡志明市及河內物業交投大幅下跌。根據越南第一太平戴維斯及越南仲量行的數據顯示，截至2021年第3季，胡志明市的公寓供應按年大跌70%至3000伙，為過去5年新低，同時銷售亦按年跌94%至400伙。至於排屋及別墅的供應亦按年大跌73%至510伙，銷售按年跌79%至290伙。新冠疫情下，越南實施社交距離政策，當地至少有10項房地產發展因此而推遲。供應及銷售減少的情况下，胡志明市公寓樓價上升8.2%至每方呎1957港元。
河內面對同樣情况，去年第三季，當地公寓供應量按年跌27%至1.96萬伙，銷售按年跌54%至2400伙。排屋及別墅供應量按年跌40%至1088伙，銷售按年跌54%至210伙。公寓樓價上升6.6%至每方呎約1203港元。
料明年經濟才復蘇 樓市重拾升勢勝疫前
展望未來，報告認為，由於現時多國應實施封鎖政策、航班中斷，以及移民政策受限制，因此相信2022年房地產市場前景依然暗淡，惟至2023年經濟及國際交通有望完全恢復。屆時，當地樓市有望重拾升勢，銷售及租務市場甚至比疫情前更理想。