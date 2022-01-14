旅居越南台人：胡志明巿日趨國際化 前景看好

Eden來自台灣彰化縣，6年前開始在當地工作和生活，他表示前往當地生活是由於父親在當地經營生意及投資。儘管父親在當地有業務，但他沒有倚賴父親，早期在越南的台灣公司擔任翻譯員，與歐洲客戶聯繫，處理產品訂單及合約事宜。事實上，Eden早年在台灣修讀英語系，畢業後再進修英語及國際漢語教育文憑。因為兩年前開始在當地從事教育行業，他有感中國內地經濟急速發展，讓許多越南人有意學習中文，因此重拾本業，開始在當地教漢語。

310呎公寓月租2730元

他坦言當地任職教師的收入低於台灣，但亦足夠應付當地生活開支。物價方面則豐儉由人，要留意首都胡志明市的物價一般偏高，甚至高於台灣。舉例說，當地連鎖品牌的珍珠奶茶售價8萬越南盾（約27.4港元），由於胡志明市物價水平較高，Eden每月生活開支達7800至11,700港元。

現時他居住於胡志明市的第七郡韓國社區，一個面積接近310平方呎的公寓，每月租金795萬越南盾（約2730港元）。他續稱，曾經居住在第七郡的Skygarden，該區物業樓齡雖高，但保養得很好，更重要的是附近不缺購物商場和餐廳，生活相當便利，亦有許多韓國人居住在這裏。

如果有意在當地租樓，他建議睇樓時最好有業主陪同，如發現需要維修的地方，可以立即與業主溝通。除此之外，在當地租屋會收取一至兩個月按金，另外亦要留意合約條款，以免日後爭執。

儘管在當地生活超過6年，生活上仍有難以適應的地方，「在當地過馬路，交通燈只能當作參考，即使紅燈車輛亦不會停止，若要過馬路需要揮手示意，車輛才會慢駛」。提及當地最吸引的地方，Eden說越南曾經是法國的殖民地，到處都有法式建築，胡志明市更被稱為「東方小巴黎」，走在街頭環顧四周建築，仍有異國旅遊的感覺。

對於未來前景，他表示看好當地經濟發展，「在這裏生活6年，看到越南愈來愈國際化，經濟持續好轉，相信將來會有龐大的發展潛力」。因此他從未有考慮返回台灣生活，他引述疫情前的數據，2019年到訪越南的國際旅客人數創下歷史新高，達到1800萬人次，預期今年底疫情趨向緩和後，旅客人數會逐步回升，到時候他計劃在第一郡開設餐廳。

料疫情緩和旅客回升 擬第一郡開餐廳

昔日越南樓市受市場追捧，主要是越南經濟發展迅速，2019年國民生產總值（GDP）按年增長7%，貨物出口逾2630億美元，比2018年升8.1%。當年通脹僅2.8%，外匯儲備增加800億美元，公共債務比率下降至GDP的55%。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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