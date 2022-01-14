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經濟
2022年1月14日星期五
技術取勝
投資策略
量產3納米 台積電今年開支續破頂 上季盈利勝預期 ADR早段創新高
全球PC去年出貨升一成 業界：未來幾年仍樂觀
英議會：數碼英鎊弊大於利
匯控五連升 金融股撐起恒指
消費券帶動 莎莎第三財季港銷售增14%
迅銷首財季純利升33% 創同季新高
內房集資憂慮增 碧桂園傳發債受挫 公司稱未發債 同業股價齊跌
摩通：內房本月還債高峰 料首季最難應付
皓天財經場外回購涉違規 證監：對兩高層展紀律研訊
虛銀螞蟻冀年內推中小企貸款
ACCA調查：85%受訪者料港今年GDP正增長
德昌電機營業額 首3季度升12%
青島啤發盈喜 料去年多賺43%
信達終止認購螞蟻金融兩成股權
美PPI遜預期 成本壓力緩 上月按年升一成 幅度仍高企
儲局理事：遏通脹是儲局首要任務
薩爾瓦多公帑炒比特幣 蝕7800萬
張兆聰：金力永磁暗盤破發 可趁低買
葉創成：長揸微創海吉亞 着眼於社會價值
植耀輝：電池股符國策方向 看高一線
技術取勝：東方電氣宜收復11.7元
盧駿匡：如巿底續強超過一周 可考慮積極入巿
劉思明：中資金融股趨好 友邦要發力
周顯：中移動或有元宇宙概念
譚新強：必須接受活在AC年代 無法回到BC的事實
湯文亮：股市上升 更多人「後悔」
旅居越南台人：胡志明巿日趨國際化 前景看好
新供應大減 樓價去年溫和上升
50年租賃計劃吸海外投資
北角半山寶馬臺首破3000萬 半世紀老牌豪宅區 3日3大額成交罕見
映灣園3房業主 持貨4年實蝕5%
新世界等西貢申建972伙 規劃署不反對
九倉文輝道地王批建4幢最高12層住宅
映築最快今開價 首批料68伙
財團5.8億購油塘工廈逾八成業權
映築主打兩房合小家庭 鄰近港鐵站
將樂器線條融入建築設計
技術取勝：東方電氣宜收復11.7元
【明報專訊】太平洋航運料3.4元有阻力（圖）
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全球PC去年出貨升一成 業界：未來幾年仍樂觀
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