葉創成：長揸微創海吉亞 着眼於社會價值

【明報專訊】筆者家人近日因病入院，雖然因為疫情關係，筆者難以到病房探望，仍盡力為家人打點三餐，希望他在患病期間吸取較佳營養，也特別感謝沙田威爾斯親王醫院醫護人員專業及悉心照顧，目前家人病情正好轉。由於擔心家人病情，筆者早前聽不知音、食不知味，也反思人生價值，想到投資股票不止希望賺錢，也要支持企業創造社會價值，想到近年一直重倉微創醫療（0853）及海吉亞醫療（6078）等中資醫療股，初衷也不過是希望它們所提供的產品及服務可以幫助更多病人早日康復、或至少令病况改善，因此對於其股價過去兩年先急升後驟降也就釋懷。
筆者每兩星期在本欄與讀者分享投資港股實戰經驗，當中，多次提及的微創醫療及海吉亞醫療乃分別於2010年9月及2020年6月以招股價認購，當時投資額僅佔股票組合市值低於一成；不過，隨着該兩隻中資醫療股股價於2020年下半年至去年上半年勁升數倍，去年中所佔投資組合比例也頗可觀，它們去年下半年急跌，也曾影響筆者心情。
高瓴資本創始人兼行政總裁張磊也是微創醫療的投資者，他幾年前接受央視採訪時曾表示，2005年創辦高瓴資本初期將所有資金押注買入騰訊（0700），源於調研之後形成的信念：「任何一個商業，不要去問賺多少錢，不要看今年收入和利潤，這都沒有意義。首先看它給這個社會、給它針對的消費者和客戶創造了多少價值。我們就是要找為社會瘋狂創造長期價值的企業家。它的收入早晚會跟上、利潤早晚會跟上，社會早晚會獎勵那些不斷地瘋狂創造長期價值的企業家。這是我們的信念，我們就信這個，一定會出現。」
筆者在《明報》首次推介微創醫療，是在2017年11月13日見報、題為「醫療股有錢途 留意微創」的文章，當時分析：「全球人口老化問題嚴重，醫療股若憑着研發投資，促使技術提升及創新，幫助病人藥到病除，或減低治療過程中的痛苦等，這些股份也具備中長線投資價值」，這就是筆者投資微創醫療的初衷，首先是希望它能緩解病人的痛點，其次是此過程中亦賺取收入及盈利。
受累集中採購 微創去年上半年蝕逾9000萬美元
在2018年11月，中央開始在內地試點城市就藥品及醫療耗材進行集中採購，此政策現已擴展至全國城市，而根據去年12月19日中央電視台新聞聯播報道，去年國家常態化、制度化實施藥品和高值醫療耗材集中採購，相關藥品平均降價50%以上、耗材平均降價80%以上，累計減輕群眾負擔逾2500億元人民幣，當中，前11個月，全國醫療機構使用中選的冠脈支架產品131.14萬件，僅此一項便節約採購費用142.88億元人民幣，進一步降低患者醫療負擔。
冠脈支架產品本來是微創醫療最賺錢的業務，受到上述集中採購政策影響，加上其他因素，集團去年上半年虧損逾9000萬美元，可謂「為人民服務」。根據微創醫療網站去年11月的投資者簡報，集團首10個月冠脈支架在全球累計訂單量與發貨量雙雙突破100萬件，未來5年更擬大幅增加相關產能。
筆者認為，微創醫療去年冠脈支架銷量急升，主要原因是經集中採購渠道向內地全國醫療機構供貨所致，由於每單位售價大跌，因此盈利料不升反跌，但假如每一冠脈支架能夠拯救一名內地患者的話，筆者對此予以支持；問題關鍵是，冠脈支架海外收入如何，這反映產品是否有國際競爭力、是否已成功開拓海外市場，可惜暫時未有公布。
作為微創醫療的小股東，筆者一直希望集團在企業管治及資訊披露上做得更好，例如每月公布銷售數據，增加對零售投資者的透明度；「致廣大而盡精微」，微創醫療若要成為更接近美國同業的世界級醫療器械上市公司，在各方面也要更加努力。
另外，於今年首個交易日，筆者已根據兩星期前本欄策略，以每單位價格33.26元買華夏A50 ETF（2839）。
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