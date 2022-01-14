葉創成：長揸微創海吉亞 着眼於社會價值

筆者每兩星期在本欄與讀者分享投資港股實戰經驗，當中，多次提及的微創醫療及海吉亞醫療乃分別於2010年9月及2020年6月以招股價認購，當時投資額僅佔股票組合市值低於一成；不過，隨着該兩隻中資醫療股股價於2020年下半年至去年上半年勁升數倍，去年中所佔投資組合比例也頗可觀，它們去年下半年急跌，也曾影響筆者心情。

高瓴資本創始人兼行政總裁張磊也是微創醫療的投資者，他幾年前接受央視採訪時曾表示，2005年創辦高瓴資本初期將所有資金押注買入騰訊（0700），源於調研之後形成的信念：「任何一個商業，不要去問賺多少錢，不要看今年收入和利潤，這都沒有意義。首先看它給這個社會、給它針對的消費者和客戶創造了多少價值。我們就是要找為社會瘋狂創造長期價值的企業家。它的收入早晚會跟上、利潤早晚會跟上，社會早晚會獎勵那些不斷地瘋狂創造長期價值的企業家。這是我們的信念，我們就信這個，一定會出現。」

筆者在《明報》首次推介微創醫療，是在2017年11月13日見報、題為「醫療股有錢途 留意微創」的文章，當時分析：「全球人口老化問題嚴重，醫療股若憑着研發投資，促使技術提升及創新，幫助病人藥到病除，或減低治療過程中的痛苦等，這些股份也具備中長線投資價值」，這就是筆者投資微創醫療的初衷，首先是希望它能緩解病人的痛點，其次是此過程中亦賺取收入及盈利。

受累集中採購 微創去年上半年蝕逾9000萬美元

在2018年11月，中央開始在內地試點城市就藥品及醫療耗材進行集中採購，此政策現已擴展至全國城市，而根據去年12月19日中央電視台新聞聯播報道，去年國家常態化、制度化實施藥品和高值醫療耗材集中採購，相關藥品平均降價50%以上、耗材平均降價80%以上，累計減輕群眾負擔逾2500億元人民幣，當中，前11個月，全國醫療機構使用中選的冠脈支架產品131.14萬件，僅此一項便節約採購費用142.88億元人民幣，進一步降低患者醫療負擔。

冠脈支架產品本來是微創醫療最賺錢的業務，受到上述集中採購政策影響，加上其他因素，集團去年上半年虧損逾9000萬美元，可謂「為人民服務」。根據微創醫療網站去年11月的投資者簡報，集團首10個月冠脈支架在全球累計訂單量與發貨量雙雙突破100萬件，未來5年更擬大幅增加相關產能。

筆者認為，微創醫療去年冠脈支架銷量急升，主要原因是經集中採購渠道向內地全國醫療機構供貨所致，由於每單位售價大跌，因此盈利料不升反跌，但假如每一冠脈支架能夠拯救一名內地患者的話，筆者對此予以支持；問題關鍵是，冠脈支架海外收入如何，這反映產品是否有國際競爭力、是否已成功開拓海外市場，可惜暫時未有公布。

作為微創醫療的小股東，筆者一直希望集團在企業管治及資訊披露上做得更好，例如每月公布銷售數據，增加對零售投資者的透明度；「致廣大而盡精微」，微創醫療若要成為更接近美國同業的世界級醫療器械上市公司，在各方面也要更加努力。

另外，於今年首個交易日，筆者已根據兩星期前本欄策略，以每單位價格33.26元買華夏A50 ETF（2839）。

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[葉創成 創富倉]