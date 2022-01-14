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儲局理事：遏通脹是儲局首要任務

【明報專訊】聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）昨向參議院銀行委員會為其聯儲局副主席的提名作證，其間強調遏抑通脹是聯儲局的「首要重任」（most important task）。她形容通脹「太高」，全國勞工階層都關注自己的薪酬升幅能否追上物價，聯儲局的貨幣政策重點，是讓通脹率回落到2%目標，並讓所有人受惠於可持續的復蘇，這是聯儲局「最重要的任務」。

或預示儲局轉向迅速收水

布雷納德在貨幣政策上普遍被視為鴿派，去年極力主張聯儲局不應過早減少刺激措施，以推動就業市場強勁復蘇。她昨天的證辭與聯儲局主席鮑威爾的鷹派信號一致，反映聯儲局轉向迅速收緊貨幣政策。

60歲的布雷納德來自民主黨，於2014年首次獲時任美國總統奧巴馬任命為聯儲局理事，當時其提名在參議院獲61票贊成、31票反對的情况下通過。在進入聯儲局前，她歷任多屆民主黨政府的經濟事務官員，其證辭強調「曾參與美國過去30年每次重大金融危機的政策制定」。

在擔任聯儲局理事期間，她經常對聯儲局放寬對大型銀行的監管投反對票，並呼籲聯儲局要求金融機構預留更多資金，其任命獲得民主黨進步派人士支持。

外界預期她擔任聯儲局副主席後，將在氣候變化及虛擬貨幣監管等問題發揮更大影響力。不過共和黨人憂慮她出任副主席後，可能聯同拜登政府即將任命的其他進步派理事，排擠屬於共和黨的鮑威爾，將民主黨政府的議程強加於聯儲局。目前聯儲局仍有3名理事空缺尚待填補。

（綜合報道）

[國際金融]

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