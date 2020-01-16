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美PPI遜預期 成本壓力緩 上月按年升一成 幅度仍高企

【明報專訊】美國上月通脹率觸及7%、接近40年高位之際，美國的商品生產成本升勢回落。美國勞工部最新數據顯示，美國12月生產者價格指數（PPI）按月僅升0.2%，升幅較分析師預期的0.4%低一半，而且較11月的1%升幅顯著回落。推動去年通脹攀升的兩大關鍵因素——食品和能源價格，升勢較對上一個月回落，預示成本壓力可能開始緩解。剔除波動較大的食品和能源價格，上月核心PPI按月升0.5%，遠低於11月的0.9%升幅。

不過若按年計算，美國生產成本增長仍然較高。美國12月PPI按年上漲9.7%，雖略低於分析師預期，但貼近11月上修至9.8%的升幅，後者是2010年以來最大增幅。美股三大指數早段向上。部分美企上季業績理想，例如達美航空（美：DAL）因收入及利潤勝預期，維持全年業績指引，股價早段升2%。彭博稱，波音（美：BA）的737 Max客機最早可能在本月於中國復飛，刺激其股價早段升2.5%。

倘勞動力缺 通脹難降溫

彭博指出，因原料短缺、勞動力受限、運輸瓶頸等導致的通脹飈升，有望降溫。不過受變種病毒Omicron影響，大量受感染的民眾需要隔離，令勞動力短缺加劇，可能在短期內為商品價格帶來上行風險。近期申領失業救濟人數增加，在截至1月8日當周，美國首次申領失業救濟人數增至23萬，按周增加2.3萬，高於市場預期的20萬。

通脹屢創新高之際，聯儲局4名官員近期釋出3月開始加息的信號，其中3人均在今年有投票權，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）更將聯儲局今年加息次數的預測，由3次增至4次。

至於明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）亦表示，若通脹持續飈升，將支持今年加息3次以上，並對3月開始加息持開放態度。

學者：儲局收水或比預期激進

著名經濟學家、賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）認為，通脹的根本問題，源自市場需求及寬鬆貨幣政策。他說，這是一個需求問題，太多的錢追逐太少的商品，而通脹的升勢可能導致聯儲局採取「比華爾街預期更激進」的措施。

在列根政府擔任經濟顧問的拉弗（Arthur Laffer）抨擊拜登政府應對通脹的措施，與遏制通脹所需的方式「完全相反」。受能源危機等影響，美國通脹率曾在1980年達到14.8%的峰值。列根翌年上任後，實施減稅、削減非國防開支、減少金融業規管，並由聯儲局收緊貨幣供應。

（綜合報道）

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