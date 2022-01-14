經濟

德昌電機營業額 首3季度升12%

【明報專訊】德昌電機（0179）受惠於外幣匯率較強因素帶動，截至去年底止首三個季度共錄得營業額25.21億美元，按年增長12%；單計第三季度營業額按年跌7%，只有8.47億美元。主席汪穗中稱，上半年全球供應鏈中斷及通脹壓力，致盈利受壓，一直延至上季度，並持續為業務帶來巨大逆勢。管理層已着手實行不同方案以減低其影響，但短期內，通脹壓力仍會為營業溢利帶來顯著壓力。

集團稱受惠人民幣、加元及歐元兌美元平均匯率較強勁，3個季度計外幣匯率變動對營業額帶來6100萬美元正面影響。去年5月底完成收購德國汽車機械業務公司Zimmermann，為上季營業額增加500萬美元。

汽車產品上季營業額按年增11%

按業務劃分，汽車產品上季營業額按年增長11%至19.23億美元；撇除貨幣匯率及收購Zimmermann的因素，營業額亦按年增長7%。汪穗中表示，對比全球汽車業的產量於去年4月至12月的3個季度內下跌約3%，該部門表現已相當出色，這主要反映作為關鍵汽車功能的電氣化需求愈來愈高，並支援日益增加的電池電動車和混合動力車，同時亦與減輕重量、提高安全性和舒適度有關。

工商用品部門3個季度的營業額按年增長16%至5.98億美元，撇除匯率因素則按年增長15%。單季度計，營業額按年增長7%。

相關字詞﹕汪穗中 德昌電機

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