經濟

虛銀螞蟻冀年內推中小企貸款

【明報專訊】上任兩個月的螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，今年該行目標包括推出中小企貸款、個人信貸產品，而後者推出更希望能結合電子錢包進行消費。該行上周宣布推出面向中小企老闆的「東主貸」個人貸款計劃，她說接獲申請宗數符合預期，以民生類型行業，例如零售、餐飲、物流等申請較踴躍，而以最短時間獲批貸款的用戶是從事零售業的小微商戶東主，該行接獲其申請後3個小時內，批出六位數貸款。

「東主貸」結合分期貸款和透支

梁妍勛形容「東主貸」是「分期貸款和透支的結合」，指小商戶向來較難獲得普惠的透支服務，該行針對此需要而於該產品提供透支額度的特性，亦希望用戶建立還款習慣，故設計是用戶首兩個月付息，第三個月清還本金，該行透過推出該產品冀先認識中小企老闆，長遠希望推出貸款，對象是提供支付寶香港或其他電子支付方式的零售商戶、中小企。

螞蟻銀行（香港）開業至今逾15個月，產品量較少，該行截至去年6月底，虧損擴大至1.19億元。梁妍勛承認該行比其餘7家虛擬銀行發展步伐慢，但該行冀推出的產品與市場有別，且能針對目標客群，故前期投入工作多，所涉時間較長。她說該行的策略不是先吸客，再檢視有何服務提供，而是思考客人需要，再提供產品，若產品切合需要，「我想要的客會回來」。

她續稱，該行向來成本控制很嚴謹，由於香港市場已成熟、競爭很大，因此認為具業務空間的領域才會去探索，現時未有基礎預估達到收支平衡的時間，但強調螞蟻集團對香港業務有信心，去年第四季向該行增資約1億美元，冀銀行投入資源推進業務及產品發展。

至於會否推財富管理產品，梁妍勛表示今年會研究財管業務空間，惟目前業務方向會集中於信貸。她亦透露該行約有100名員工，續積極尋覓信貸風險、資訊科技相關人才。

相關字詞﹕螞蟻銀行（香港） 虛擬銀行

上 / 下一篇新聞

量產3納米 台積電今年開支續破頂 上季盈利勝預期 ADR早段創新高
量產3納米 台積電今年開支續破頂 上季盈利勝預期 ADR早段創新高
全球PC去年出貨升一成 業界：未來幾年仍樂觀
全球PC去年出貨升一成 業界：未來幾年仍樂觀
英議會：數碼英鎊弊大於利
英議會：數碼英鎊弊大於利
匯控五連升 金融股撐起恒指
匯控五連升 金融股撐起恒指
消費券帶動 莎莎第三財季港銷售增14%
消費券帶動 莎莎第三財季港銷售增14%
迅銷首財季純利升33% 創同季新高
迅銷首財季純利升33% 創同季新高
內房集資憂慮增 碧桂園傳發債受挫 公司稱未發債 同業股價齊跌
內房集資憂慮增 碧桂園傳發債受挫 公司稱未發債 同業股價齊跌
摩通：內房本月還債高峰 料首季最難應付
摩通：內房本月還債高峰 料首季最難應付
皓天財經場外回購涉違規 證監：對兩高層展紀律研訊
皓天財經場外回購涉違規 證監：對兩高層展紀律研訊
ACCA調查：85%受訪者料港今年GDP正增長
ACCA調查：85%受訪者料港今年GDP正增長
德昌電機營業額 首3季度升12%
德昌電機營業額 首3季度升12%
青島啤發盈喜 料去年多賺43%
青島啤發盈喜 料去年多賺43%
信達終止認購螞蟻金融兩成股權
信達終止認購螞蟻金融兩成股權
美PPI遜預期 成本壓力緩 上月按年升一成 幅度仍高企
美PPI遜預期 成本壓力緩 上月按年升一成 幅度仍高企
儲局理事：遏通脹是儲局首要任務
儲局理事：遏通脹是儲局首要任務
薩爾瓦多公帑炒比特幣 蝕7800萬
薩爾瓦多公帑炒比特幣 蝕7800萬
張兆聰：金力永磁暗盤破發 可趁低買
張兆聰：金力永磁暗盤破發 可趁低買
葉創成：長揸微創海吉亞 着眼於社會價值
葉創成：長揸微創海吉亞 着眼於社會價值
植耀輝：電池股符國策方向 看高一線
植耀輝：電池股符國策方向 看高一線
技術取勝：東方電氣宜收復11.7元
技術取勝：東方電氣宜收復11.7元
盧駿匡：如巿底續強超過一周 可考慮積極入巿
盧駿匡：如巿底續強超過一周 可考慮積極入巿
劉思明：中資金融股趨好 友邦要發力
劉思明：中資金融股趨好 友邦要發力
周顯：中移動或有元宇宙概念
周顯：中移動或有元宇宙概念
譚新強：必須接受活在AC年代 無法回到BC的事實
譚新強：必須接受活在AC年代 無法回到BC的事實
湯文亮：股市上升 更多人「後悔」
湯文亮：股市上升 更多人「後悔」
旅居越南台人：胡志明巿日趨國際化 前景看好
旅居越南台人：胡志明巿日趨國際化 前景看好
新供應大減 樓價去年溫和上升
新供應大減 樓價去年溫和上升
50年租賃計劃吸海外投資
50年租賃計劃吸海外投資
北角半山寶馬臺首破3000萬 半世紀老牌豪宅區 3日3大額成交罕見
北角半山寶馬臺首破3000萬 半世紀老牌豪宅區 3日3大額成交罕見
映灣園3房業主 持貨4年實蝕5%
映灣園3房業主 持貨4年實蝕5%
新世界等西貢申建972伙 規劃署不反對
新世界等西貢申建972伙 規劃署不反對
九倉文輝道地王批建4幢最高12層住宅
九倉文輝道地王批建4幢最高12層住宅
映築最快今開價 首批料68伙
映築最快今開價 首批料68伙
財團5.8億購油塘工廈逾八成業權
財團5.8億購油塘工廈逾八成業權
映築主打兩房合小家庭 鄰近港鐵站
映築主打兩房合小家庭 鄰近港鐵站
將樂器線條融入建築設計
將樂器線條融入建築設計