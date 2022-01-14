虛銀螞蟻冀年內推中小企貸款

「東主貸」結合分期貸款和透支

梁妍勛形容「東主貸」是「分期貸款和透支的結合」，指小商戶向來較難獲得普惠的透支服務，該行針對此需要而於該產品提供透支額度的特性，亦希望用戶建立還款習慣，故設計是用戶首兩個月付息，第三個月清還本金，該行透過推出該產品冀先認識中小企老闆，長遠希望推出貸款，對象是提供支付寶香港或其他電子支付方式的零售商戶、中小企。

螞蟻銀行（香港）開業至今逾15個月，產品量較少，該行截至去年6月底，虧損擴大至1.19億元。梁妍勛承認該行比其餘7家虛擬銀行發展步伐慢，但該行冀推出的產品與市場有別，且能針對目標客群，故前期投入工作多，所涉時間較長。她說該行的策略不是先吸客，再檢視有何服務提供，而是思考客人需要，再提供產品，若產品切合需要，「我想要的客會回來」。

她續稱，該行向來成本控制很嚴謹，由於香港市場已成熟、競爭很大，因此認為具業務空間的領域才會去探索，現時未有基礎預估達到收支平衡的時間，但強調螞蟻集團對香港業務有信心，去年第四季向該行增資約1億美元，冀銀行投入資源推進業務及產品發展。

至於會否推財富管理產品，梁妍勛表示今年會研究財管業務空間，惟目前業務方向會集中於信貸。她亦透露該行約有100名員工，續積極尋覓信貸風險、資訊科技相關人才。