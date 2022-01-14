摩通：內房本月還債高峰 料首季最難應付

國企收購項目需時 只能漸進

對於突然傳出先舊後新配售集資的融創（1918），該行估計集資所得已可應付償付今年第二季到期的境外債。

該行指出，儘管內房今年初表現優於恒生指數，但是1月份的內房銷售數據疲弱，按年跌49%；加上緊隨在禁售期到期前，融創傳出配售，引發投資市場關注到內房配售行動陸續有來；連同預期有更多債券違約或延期的消息出籠，因此就算內房股現價股息率已有所提高，亦不會成為追息炒賣的受惠者。其對受壓的恒大（3333）、融創、世茂（0813）、禹洲（1628）、奧園（3883）、雅居樂（3383）及富力（2777）等亦持審慎態度。

料銷售二三季仍未回暖

隨着與內房相關的140億美元高息境內、外債於今年首季到期，摩根大通認為這對內房屬挑戰性的時刻，料內地政府會促使國企向面對流動性風險的內房購進資產紓困，不過因為盡職調查需時，以免承擔隱藏風險，料過程既長兼只能漸進。摩通展望今年內房第二、三季的銷售仍未見回暖。