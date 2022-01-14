經濟

內房集資憂慮增 碧桂園傳發債受挫 公司稱未發債 同業股價齊跌

【明報專訊】內房股融創（1918）在周三收市後突然傳出先舊後新配售3.9億股集資，而且正式公布配股時進一步「加碼」至4.52億股，形同向內房股「狠插一刀」，昨日拖累整個內房板塊急挫；同日內房集資疑雲陣陣，據IFR報道，碧桂園（2007）擬發行3億美元潛在可換股債券，但未能吸引到足夠需求，公司回應查詢稱並無發債，其股價昨日同樣受壓。

融創股價全日大跌逾22%

融創昨日股價「領跌」，全日大跌逾22%，收市報9.13元，已跌穿前日配股價，集團市值單日蒸發130億元；另雅居樂亦急挫逾一成，其餘多隻民營內房股亦普遍下跌，世茂（0813）、時代中國（1233）分別跌9.39%及8.23%（見表）。

融創禁售未完再配股惹憂慮

融創在去年11月已一度配股集資，今次再禁售仍未到期下集資，再度惹來市場對內房股融資的憂慮，打擊投資者認購內房債的風險胃納。據IFR昨日報道，碧桂園部署發行3億美元，票面年息率4.75厘，轉換溢價為25%的3年期可轉換債，惟配售未能吸引到足夠需求。摩根士丹利及摩根大通經評估後，沒有推進有關交易。不過，碧桂園一方則否認有發債計劃，惟股價昨日仍然受壓，全日跌7.81%，插穿7元大關。

至於融創前日在獲得配售代理摩根士丹利豁免遵守禁售期下，再度進行先舊後新配售集資，配售股份規模更由原來銷售文件訂定的3.9億股，增加至逾一成至4.52億股。每股配售價與此前傳言的10元一樣，較周三收市價11.8元折讓15.25%，集資45.2億元，取得淨額約44.84億元，用作償還貸款及一般營運資金，比例各佔一半。配售完成後，集團主席孫宏斌在融創持股量由原先的42.25%，攤薄至38.75%，集團及孫宏斌須再遵守90天禁售承諾限制。

禹洲徵詢改票據條款

此外，禹洲集團（1628）則陷入危機，昨日公布徵詢債券持有人同意，包括「新債換舊債」、推遲債務到期日等措施，以減輕集團現金流壓力並管理違約風險，讓其取得急需的財務穩定性以繼續持續經營。

禹洲表示，預期沒有足夠的資金在到期時立即償還不同意交換的交換票據持有人所持票據，可能會引發債務違約事件以及公司發行或擔保的其他美元票據以及其他融資的交叉違約。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕雅居樂 碧桂園 融創

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