經濟

迅銷首財季純利升33% 創同季新高

【明報專訊】環球經濟穩步復蘇，零售行業漸見曙光。日本服裝品牌UNIQLO、GU母公司迅銷（6288）昨日公布，截至去年11月底止首財季，集團首個財季純利達935.92億日圓（約63.72億港元），較上個財年同期703.81億日圓升約33%，亦創同期歷史新高；每股盈利按年升至914.87日圓。

迅銷昨午以待發業績為由，短暫停牌，此前股價報41.7元。集團首季收入錄6273.91億日圓（約427.26億港元），較上個財年同期微升1.2%；其中綜合經營溢利為1194.06億日圓（約81.32億港元），按年上漲5.6%。

日本大中華區收益回落

按品牌劃分，UNIQLO季內收益達5261.72億日圓（約358.07億港元），按年增2.27%；GU業務收益錄698.37億日圓，按年下跌8.7%；其他全球品牌業務收入則達307.21億日圓（約20.9億港元），較上個財年同期280.68億日圓升9.5%。

集團表示，期內收入及盈利增長，主要因為UNIQLO在東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲等地區業務表現強勁；惟日本及大中華地區的UNIQLO和GU業務收益則回落。集團又透露，現時已開始推行門市與網店一體化服務，未來將會在各個國家地區，以及主要城市開設UNIQLO全球旗艦店和大型門店。

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