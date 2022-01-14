經濟

消費券帶動 莎莎第三財季港銷售增14%

【明報專訊】去年港府發放消費券，帶動本地消費市場轉趨活躍。莎莎國際（0178）昨晚公布，截至去年12月底止，集團第三財季香港零售銷售增長14.3%，較去年同期升8.2%急增6.1個百分點。不過，集團早前發表中期業績時曾透露，由去年10月1日至11月14日期間，香港零售銷售升幅達15.9%，意味集團去年11月下旬至12月份收益增長放緩。

去年11月下旬至12月增長放緩

莎莎昨日股價偏軟，全日收報1.57元，跌1.88%。集團第三季度整體營業額為9.82億元，按年升4.7%。其中線上業務營業額達2.1億元，按年再升近兩成，並較新冠疫情前急增78.3%；另馬來西亞收入亦同比上漲4.4%至6780萬元。內地市場營業額僅錄8590萬元，按年回落5.1%，但仍較疫情前升14.6%。

同店銷售方面，期內港澳同店銷售按年升7.8%，較第二季僅升0.5%急增7.3個百分點。截至去年12月底止，集團零售店總數達238間，較2020年同期淨增長4間。其中港澳地區期內分店數目大減16間，馬來西亞亦減少3間；內地則增23間門市。

集團表示，港府於去年10月派發第二期消費券推動零售氣氛，有效刺激本地客銷售並帶來收入增長。此外，受惠集團於去年初更新香港網購平台及「雙十一」購物節，帶動線上業務按年增長。

相關字詞﹕消費券 季績 莎莎國際

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