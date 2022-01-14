英議會：數碼英鎊弊大於利

憂衝擊銀行體系 引發私隱問題

據英國上議院報告指，央行數碼貨幣或會損害金融穩定。倘遇上經濟不景而觸發信心危機，銀行存戶將貨幣兌換成央行數碼貨幣，或會令銀行擠提，對銀行體系造成潛在衝擊。報告提到，由於央行獲允許監控數碼貨幣的支付情况，或引發個人私隱問題；同時亦要防範其他國家惡意狙擊。

撰寫報告的英國上議院經濟事務委員會認為，有關當局無法就為何需要推出央行數碼貨幣，提出令人信服的理由。對於當地政府推行數碼貨幣，該委員會建議應該先完善目前的支付、匯款機制，以及監管市場上的虛擬貨幣問題，強調是否推行「Britcoin」，必須由英國議會決定，而不是由英倫銀行決定，因為此舉將產生深遠的後果。

英倫銀行及財政部於去年11月表示，將會在今年內討論是否應該將央行數碼貨幣提早至2025年之後推出。英國《金融時報》引述上議院經濟事務委員會主席Michael Forsyth稱，「Britcoin」的概念似乎是弊大於利，並批評英倫銀行似乎誇大了「Britcoin」的潛在優點，指當局向他們介紹時，並沒有紓解他們的憂慮，他對此感到失望。

指須由議會決定 非英倫銀行決定

目前全球多家央行正研究推行央行數碼貨幣，當中以中國內地發展最快，其「數字人民幣」（E-CNY）已在10個城市建立試點。香港金管局亦於2017年開始研究批發型央行數碼貨幣，及後跟泰國央行合作測試跨境運作，近期亦開始探討本地零售港元數碼貨幣（e-HKD）的應用場景和相關風險。