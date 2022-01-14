經濟

全球PC去年出貨升一成 業界：未來幾年仍樂觀

【明報專訊】全球疫情大流行，居家工作及網上通訊帶動各類電子產品需求強勁，市場調查機構Gartner表示，去年全球個人電腦（PC）出貨量按年升近一成，雖然單計第四季出貨量下跌半成，為連續6個季度增長後的首次按年下跌，但業界均預計全球PC出貨量在未來幾年仍然樂觀。

龍頭聯想市佔率近25% 惠普戴爾隨其後

Gartner研究總監北川美佳子表示，上季出貨量回落，或意味疫情大流行所引發的大規模個人電腦需求增長結束，但就全年出貨量增長而言，去年是自2013年以來最大。

據Gartner數據顯示，第四季聯想（Lenovo）（0992）繼續是市佔率最大的廠商，達24.6%，PC出貨量達2170萬部，按年跌11.9%；其次是惠普（HP）及戴爾（Dell），市佔率分別為21.1%及19.5%。北川美佳子表示，第四季出貨量下滑僅輕微影響全年增長，疫情期間出貨量增長的同時，平均售價亦上漲，帶動業界收入增加和整體市場更加健康，她預計未來2至3年個人電腦需求將不會下降至疫情前水平。

另一市場調查機構Canalys的報告稱，去年是個人電腦歷史上的分水嶺，其他在家工作、學習和休閒活動等領域鞏固地位，尤其是在發達地區，每人擁有兩台或多台個人電腦已變得愈來愈普遍。無論是年輕學生，或者是老一輩的家庭成員，他們都傾向擁有個人電腦。而且去年新增出貨量當中，較大的一部分是添置電腦，而非置換舊機。Canalys首席分析師Rushabh Doshi表示，今年為數碼化加速之年，高端PC、顯示器、配件和其他技術產品的消費將保持勢頭。

市場調查機構IDC設備與消費者研究集團副總裁Tom Mainelli表示，在充滿挑戰的物流環境，持續供應短缺的市况下，PC出貨量仍有此增長，意味整體PC市場可能更大。

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