經濟
葉創成 名人樓市論壇

香港地產

富達成皓：民企內房仍有生存空間

【明報專訊】經過中央於去年第三季加強調控內地房地產市場令多間民企內房經營困難出現債務違約後，富達國際固定收益基金經理成皓（圖）表示，目前很多人會問一個問題：「是否所有民企都要退出中國房地產市場？」他認為，不需要看到如此極端，料民企內房仍然有生存及發展空間。

寬鬆的政策逐步增加

成皓續稱，如果從觀察中國1978年改革開放以來的經濟發展規律來看，可以看到政府執行經濟政策向來強而有勁。應用於目前內房市場，他認為，其實經過去年第三季加強調控後，去年第四季以來「收緊的政策明顯下降，寬鬆的政策逐步增加」，而上月8日至10月在北京舉行的中央經濟工作會議對今年經濟工作作出具體部署，提到要「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展」後，房策過去一個月已進一步轉趨寬鬆，例如作為內地重點城市的廣州，上周多家銀行宣布下調第一套房及第二套房按揭利率20個點子（編按：第一套房按揭利率從5.85厘左右普遍降至5.65厘左右，第二套房利率從6.05厘左右降至5.85厘左右）。

內房融資能力增 可尋寶

另外，成皓認為，從內房本身的情况來看，近月融資能力亦在增強，個別已完成配股或發債集資，更多的是正進行資產重組。故他相信，當中仍然有寶可尋，「雖然今年第一季內房到期美元債務的確比較大，並不排除會出現更多違約事件，但我認為既然已看到更多政策的轉向，所以在這個板塊仍然是有投資機會的。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 名人樓市論壇]

相關字詞﹕內房 富達國際固定收益基金經理成皓

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