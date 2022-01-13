經濟
葉創成 名人樓市論壇

香港地產

美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%

【明報專訊】去年香港樓價升了約6%，但卻明顯跑輸《經濟學人》綜合計算全球31個經濟體樓價平均錄得的11%升幅，而雖然港股上周及本周先後由內房及中資科網龍頭股接力做好，短短8個交易日已推升恒指1005點或4.29%，惟多隻本港地產股期內表現低迷，不單跑輸大市，個別更不升反跌（見圖），瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻本周出席「第22屆瑞銀大中華研討會」分析，本港不論住宅、寫字樓及旅遊相關零售地產今年料均面對不少挑戰，當中住宅樓價料下跌約5%，他對地產股持審慎看法。

瑞銀林鎮鴻本周出席該行研討會時預測，本港住宅今年樓價料下跌約5%，他首先列舉多項需求端的負面因素：「第一，本港有一定數量的人口流出或移民；第二，內地今年GDP料僅增長5.4%，較去年增長約8%放緩；第三，內地持續加強監管、防止資金流至境外；第四，我們預測美國聯儲局今年將加息3次，過去10多年本港樓價大漲小回，原因之一是利息處於偏低水平，在美聯儲連環加息後，本港低息環境未必可以持續。」

林鎮鴻指出，在需求端比較正面的因素是，去年11月瑞銀證據實驗室（UBS Evidence Lab）對1000名受訪者進行了調查，以評估最新香港家庭情况。調查顯示，來自內地的「新香港人」買樓意欲增加：「近年『新香港人』在本港新盤買家佔比約12%，此比例未來會增加。」

內房急賣港樓套現 預售樓花料按年增半

供應端方面，林鎮鴻分析，由於中央去年下半年加強調控內地樓市，新盤銷售下跌，令不少內房現面對流動性問題。當中，個別內房過去幾年曾積極進軍本港房地產市場，在目前的環境下，料相關內房今年將急於沽售本港項目套現，再加上其他原因，料今年本港一手預售樓花新盤供應較去年多50%，是不利樓價的另一重要因素，故此預測今年將下跌約5%。

瑞士寶盛私人銀行香港區研究部主管鄧啟志於去年11月18日本欄接受專訪時曾分析，雖然本港樓市暫仍延續過去10多年供不應求走勢，對樓價仍有支持，料短期趨於橫行。惟市場正觀望今年7月1日下一屆政府上任後、會否有新房屋政策，例如大幅放寬新界農地轉換為住宅，料本港地產股股價在今年首季前將於10%至15%的波幅內橫行，暫時上述預測屬頗準確。

今年特首換屆 樓價若向下可減政策風險

對於本港房屋政策的展望，林鎮鴻在回應記者提問時表示：「第一，我們覺得長遠增加房屋供應是一件好事，亦是一件應該去做的事，即使短期的供應仍然比較緊張，但到2030年後新增供應會逐步出來，屆時可望紓解高樓價的壓力。」

「第二，我們覺得，像內地去年下半年般重手打壓樓市的政策，應該不會應用在本港樓市，這也要取決於本港樓價，如果一如我們預測，今年樓價下跌約5%，政府便未必需要推出很多新的政策。3月特首選舉後會否有新房屋政策，這是市場關心的，我們估計今年樓價向下跌，所以由樓價上升造成的政策風險，相對亦較低。」

穗深擬設市內免稅店 不利本港旅遊零售

目前在本港地產股不同板塊中，瑞銀最偏好的是零售地產，其次是住宅發展商，最不看好的便是寫字樓。

林鎮鴻強調，該行是偏好本地民生的零售地產，而非依賴旅客的零售地產，他解釋：「我們預期本港將於下季與內地恢復通關，但即使這樣，本港零售銷售今年料僅按年增長6%，暫時不會重返2018年的高位，原因是參考澳門與內地恢復通關的經驗，通關初期並非完全暢通，旅遊業復蘇比較緩慢，而且也要考慮其他因素。」

「過去兩、三年的疫情下，全球奢侈品品牌或內地居民的消費習慣已經改變，將消費的喜好或習慣轉移至內地，即是說，即使日後本港與內地恢復通關，亦都未必會見到內地居民會像過往一樣積極來港消費；最明顯的是，你可以看到全球奢侈品品牌近來在內地開設很多新旗艦店，關鍵是免稅問題，海南的免稅早已崛起，而根據深圳及廣州的『十四五規劃』，這兩個這麼靠近本港的內地城市亦擬開設市內免稅店，這當然也會對本港奢侈品或旅遊零售帶來一定的影響。」

未來4年新增供應料湧現 寫字樓股難看好

林鎮鴻跟着解釋何以瑞銀並不看好本港寫字樓相關地產股，「我們的判斷是，由今年至2025年都有比較多寫字樓新增供應出來，其中主要集中在九龍東；即使中環過去5、6年並無新供應，但在2023年便會有兩幢新寫字樓落成【編按：恒地（0012）旗下美利道寫字樓項目料於2023年落成，而長實（1113）重建和記大廈成為的長江集團中心二期預料也於相若時間竣工】，這會為區內寫字樓供應帶來比較大的壓力。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]

相關字詞﹕樓價 本港地產股 瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻

上 / 下一篇新聞

恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
大摩：中海油派息回購有驚喜
大摩：中海油派息回購有驚喜
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
中石油盈喜 去年多賺4倍
中石油盈喜 去年多賺4倍
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
周顯：騰訊downsizing不無好處
周顯：騰訊downsizing不無好處
湯文亮：香港地產商不急賣樓
湯文亮：香港地產商不急賣樓
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
富達成皓：民企內房仍有生存空間
富達成皓：民企內房仍有生存空間