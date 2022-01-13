經濟

香港地產

君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕

【明報專訊】Omicron殺入本港，部分業主急於沽貨，不惜蝕讓套現。主打迷你戶的鰂魚涌君豪峰，自2019年4月起入伙，綜合資料顯示，項目入伙後累錄8宗二手成交，當中7宗為蝕讓個案，蝕幅介乎1％至12％不等。

利嘉閣地產聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌君豪峰踏入2022年已連錄2宗蝕讓成交，最新成交位於中高層D室，實用面積290方呎，1房間隔，望海景，以690萬元易手，實呎23,793元。原業主2017年11月約728.1萬元一手購入，帳面蝕約38.1萬元或約5%；若連使費計原業主料實蝕約逾70.8萬元或近一成離場。

天巒屋4350萬沽 8年實蝕逾58萬

北部都會區效應下，過去屢錄二手蝕讓的上水天巒，今年首宗二手繼續蝕讓收場。中原地產市務經理譚永康表示，天巒琉森大道雙號屋，實用面積2454方呎，以4350萬元易手，實呎17,726元。原業主2014年以4180萬元購入，帳面獲利約170萬元或4％。帳面雖然有賺，但若連使費計，原業主實蝕逾58萬元或1%離場。

城市花園3房凶宅低正常戶市價四成

雖然疫情令部分業主議價幅度擴大，但價錢遠較市價低的凶宅單位亦吸引買家入市。中原地產區域營業董事林龍南表示，北角城市花園5座極高層D室，實用面積1122方呎，3房套間隔，享開揚景，以1278萬元易手，實呎11,390元。單位為事故單位，成交價較正常戶市價低約四成。原業主1991年6月222萬元買入，帳面獲利1056萬元或4.76倍。

大坑名門低層望維港 3450萬連車位沽

新一波疫情下有買家趁機於交投疏落的二手豪宅尋寶。中原高級資深分區聯席董事羅俊明表示，大坑名門1座低層A室，實用面積1104方呎，3房連套間隔，望維港景，以3450萬元連車位易手，實呎31,250元。

上述單位原業主2012年以2630萬元買入單位連車位，持貨約10年，帳面獲利820萬元或31%。

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