恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂

明報記者 陳寶恩

據一手成交紀錄冊，該10伙撻訂單位包括1伙1期單位及9伙2期單位，包括2伙開放式、7伙1房及1伙2房單位，實用面積223至383方呎，於2020年4月至2021年4月，即新冠疫情在港爆發後簽訂臨時買賣合約，成交價422.7萬至659.1萬元，總額5161.3萬元，實呎15,502至19,480元。上述單位最新在本月10日終止交易撻訂，料遭殺訂21.1萬至32.9萬元，共涉逾258萬元。

每宗撻訂涉21萬至33萬不等

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，恆大．珺瓏灣兩期均已屆現樓，現樓物業向銀行申請按揭較樓花容易，相信買家上會問題不大；早前恒大將買家的按揭轉售予財務公司進行次按，大批買家已轉向坊間銀行借貸，料是次新撻訂與按揭問題關係不大。他估計，是次項目出現10宗撻訂，或由於近期樓價回落，個別買家寧賠訂離場；又或個別買家承造高成數按揭，但未能提供足夠入息證明而無法獲批，繼而撻訂離場。

項目累沽1725伙 套現85億

另一邊廂，項目近日重啟銷售。發展商代表、福彩發展有限公司董事王彬然稱，項目1及2期共提供1982伙，至今累售1725伙，佔全盤伙數約87%、套現金額逾85億元，平均成交實呎約16,807元。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目早前推出61伙，市值約3.2億元；今年以來錄得8宗成交，其中7伙以價單形式售出，另1伙以招標售出，成交價介乎492.3萬至678萬元、實呎14,274至17,721元。布續稱，項目現餘約46伙標準1房戶待售，全部來自1期，實用面積307至325方呎，全數折實價低於600萬元。此外，項目1期尚有142伙3房連儲物室單位，以及22座洋房，料稍後以招標形式推出。

至於集團未來在港銷售部署，王彬然稱福彩發展現時在港只持有珺瓏灣項目，將集中此項目銷售。對項目近日委託美聯作獨家代理，布少明重申，發展商與美聯已就佣金方面達成共識，惟屬商業決定，不便透露詳情。