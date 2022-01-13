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經濟
2022年1月13日星期四
技術取勝
投資策略
恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
大摩：中海油派息回購有驚喜
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
中石油盈喜 去年多賺4倍
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
周顯：騰訊downsizing不無好處
湯文亮：香港地產商不急賣樓
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
富達成皓：民企內房仍有生存空間
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
【明報專訊】廣汽有望向8.7元推進（圖）
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