經濟
國際金融

勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死

【明報專訊】英國頂級豪華汽車製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）去年銷售創新高，其CEO將暢旺的銷情歸因於新冠疫情死得人多。勞斯萊斯行政總裁穆勒-烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）稱，很多消費者目睹自己的社區有人死於新冠疫情，令他們有感生命可能短暫，不如盡早享受，及時行樂，這心態對勞斯萊斯的銷售有很大幫助。去年勞斯萊斯在全球交付5586輛汽車，按年增長49％，是勞斯萊斯成立117年來最強勁的銷量。英國另一豪華汽車製造商賓利（Bentley Motors），去年亦在全球交付14,659輛汽車，銷量按年大增31%，創紀錄新高。

穆勒-烏特弗斯稱，去年勞斯萊斯的銷量在全球所有市場均錄得增長，「是我掌舵10年以來前所未見」，每個市場都非常強勁，這太不可思議。他稱，如果客戶現在訂購勞斯萊斯，要到明年才能交付，「這就是我所說的相當健康訂單狀况」。勞斯萊斯發言人稱，去年Ghost及Cullinan型號平均訂單在40萬美元以上，Phantom訂單平均超過60萬美元。

消費者及時行樂心態 帶動銷量

對豪華汽車製造商來說，去年是標誌性的一年。在去年7月，Bentley錄得的全年利潤，已超過以往任何一年。去年該廠在中國市場的銷售額按年增長四成，略高於美洲地區的39%增幅。賓利北美行政總裁喬治斯（Christophe Georges）稱，當經濟發展良好，市場有大量資金，奢侈品牌從中受惠。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
大摩：中海油派息回購有驚喜
大摩：中海油派息回購有驚喜
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
中石油盈喜 去年多賺4倍
中石油盈喜 去年多賺4倍
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
周顯：騰訊downsizing不無好處
周顯：騰訊downsizing不無好處
湯文亮：香港地產商不急賣樓
湯文亮：香港地產商不急賣樓
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
富達成皓：民企內房仍有生存空間
富達成皓：民企內房仍有生存空間