經濟
國際金融

蘋果在韓開第三方支付 全球首例

【明報專訊】韓國放送通信委員會（KCC）透露，蘋果（美：AAPL）已提交合規計劃，準備允許軟件開發商在韓國提供第三方支付方式，不再強制開發商只准使用蘋果App Store的應用內支付（In-App Purchases）系統，使韓國將成為App Store首個開放第三方支付的國家。若消費者選擇採用第三方支付系統，蘋果的抽佣比例可望較目前的30%降低。

蘋果抽佣比例將降

韓國於去年8月通過法案，禁止應用程式商店的經營者強制軟件開發商使用其支付系統。該項名為「反Google法」的反壟斷法案於去年9月生效後，KCC已要求蘋果和Google母公司Alphabet（美：GOOG）提交合規計劃。蘋果發聲明稱，期待與KCC及開發者社區合作，制定有利於韓國用戶的方案。不過蘋果沒有披露新支付方式何時生效，或佣金比例等細節。

App Store的競爭對手Google Play Store在去年11月已宣布，允許軟件開發商使用第三方支付系統。當客戶選用第三方支付系統，Google會把開發者的服務費比例減少4個百分點。對於大部分向Google Play支付15%佣金的開發者來說，第三方支付系統將會使其佣金支付比例降至11%。

應用程式商店收取的巨額佣金，近年引起愈來愈大的爭議。根據蘋果與熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games的訴訟所披露的數據，App Store在2019財年的遊戲業務營業利潤達85億美元（約663億港元），超越四大遊戲巨頭任天堂（日：7974）、動視暴雪（美：ATVI）、微軟（美︰MSFT）及SONY（日：6758）同期的遊戲收益總和。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
大摩：中海油派息回購有驚喜
大摩：中海油派息回購有驚喜
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
中石油盈喜 去年多賺4倍
中石油盈喜 去年多賺4倍
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
周顯：騰訊downsizing不無好處
周顯：騰訊downsizing不無好處
湯文亮：香港地產商不急賣樓
湯文亮：香港地產商不急賣樓
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
富達成皓：民企內房仍有生存空間
富達成皓：民企內房仍有生存空間