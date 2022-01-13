蘋果在韓開第三方支付 全球首例

蘋果抽佣比例將降

韓國於去年8月通過法案，禁止應用程式商店的經營者強制軟件開發商使用其支付系統。該項名為「反Google法」的反壟斷法案於去年9月生效後，KCC已要求蘋果和Google母公司Alphabet（美：GOOG）提交合規計劃。蘋果發聲明稱，期待與KCC及開發者社區合作，制定有利於韓國用戶的方案。不過蘋果沒有披露新支付方式何時生效，或佣金比例等細節。

App Store的競爭對手Google Play Store在去年11月已宣布，允許軟件開發商使用第三方支付系統。當客戶選用第三方支付系統，Google會把開發者的服務費比例減少4個百分點。對於大部分向Google Play支付15%佣金的開發者來說，第三方支付系統將會使其佣金支付比例降至11%。

應用程式商店收取的巨額佣金，近年引起愈來愈大的爭議。根據蘋果與熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games的訴訟所披露的數據，App Store在2019財年的遊戲業務營業利潤達85億美元（約663億港元），超越四大遊戲巨頭任天堂（日：7974）、動視暴雪（美：ATVI）、微軟（美︰MSFT）及SONY（日：6758）同期的遊戲收益總和。

（綜合報道）

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