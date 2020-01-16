經濟
國際金融

美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升

【明報專訊】強勁的消費需求，加劇了與新冠疫情相關的供應鏈短缺，令美國通脹持續向上。美國12月消費者物價指數（CPI）按年升幅觸及7%，較11月的6.8%升幅進一步擴大，是1982年6月以來最大升幅。剔除波動較大的食品及能源價格，美國12月核心CPI按年升5.5%，較11月的升幅高出0.6個百分點，是1991年2月以來最大的升幅。通脹增長加快，鞏固了聯儲局最快在3月加息的預期，不過上月的通脹走勢大致符合分析師預期，美股三大指數早段延續周二的升勢。

債市早已反映通脹升溫的預期，美國10年期國債孳息回落至1.74厘水平，但較去年底的1.5厘水平已顯著向上。美國能源信息署（EIA）的數據顯示，美國原油庫存降至2018年10月以來低位。加上EIA上調了原油需求預期，國際油價午夜前升1%。

美原油庫存降 國際油價升1%

嘉信理財英國子公司Charles Schwab UK董事總經理Richard Flynn稱，通脹持續走高的憂慮已被消化，最新的升幅在預期之內。上月數據反映新冠變種病毒Omicron對供應鏈的一些影響，推動通脹進一步上漲。富國銀行（美：WFC）高級經濟學家豪斯（Sarah House）表示，供應鏈仍然緊張，但消費者和企業財政穩健，願為商品、服務及勞動力增加支出 。

網上券商E*Trade投資策略董事總經理Mike Loewengart表示，CPI 數據只是鞏固了一些已知事實，就是消費者的荷包正感受到加價的壓力，而聯儲局已發出更鷹派的信號，問題是聯儲局會否加快收緊貨幣政策。摩通資產管理全球市場策略師Jai Malhi稱，債券市場目前預計聯儲局今年加息4次的概率約90%，最新通脹數據不影響3月開始加息。

分析：貨幣刺激措施退場 通脹將見頂

部分分析師則認為，隨着貨幣刺激措施退場，通脹即將見頂。按月計算，美國12月CPI升0.5%，升幅連續第2個月下滑。汽車和其他耐用品上月價格上漲，推動美國通脹向上，這主要由於與疫情相關的供需失衡。一些分析師預計，隨着新冠疫情對經濟活動的影響緩解，這種失衡將會消退。聯儲局主席鮑威爾昨在參議院聽證會表示，他對供應鏈問題今年逐步緩解助通脹緩和持樂觀態度。

fb母企求撤反壟斷訴訟被駁回

此外，facebook母公司Meta（美：FB）要求撤銷聯邦貿易委員會（FTC）提出的反壟斷訴訟，被美國華盛頓特區地方法官James Boasberg駁回。FTC在是次訴訟提出更多證據，指證Meta非法濫用社交媒體市場地位。法院認為證據已足以通過訴訟門檻，FTC可繼續向Meta提出指控，即facebook試圖通過收購WhatsApp和Instagram等潛在對手，壓制競爭。FTC正尋求解除這些交易。Meta股價早段跌近1%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
大摩：中海油派息回購有驚喜
大摩：中海油派息回購有驚喜
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
中石油盈喜 去年多賺4倍
中石油盈喜 去年多賺4倍
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
周顯：騰訊downsizing不無好處
周顯：騰訊downsizing不無好處
湯文亮：香港地產商不急賣樓
湯文亮：香港地產商不急賣樓
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
富達成皓：民企內房仍有生存空間
富達成皓：民企內房仍有生存空間