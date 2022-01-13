經濟

小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責

【明報專訊】聯交所昨日公布，對國際天食（3666）（前稱小南國）創辦人兼前主席王慧敏及前執行董事朱曉霞採取紀律行動制裁，對二人予以譴責。新聞稿指出，事件涉及在2017年11月至2018年12月，國際天食向兩人的關聯方採購及提供貸款，當中涉及逾3.867億元（人民幣‧下同）免息免抵押資金轉移，另購入約410萬元包裝食品。聯交所狠批兩人濫用職權，行為對公司帶來風險，並認為若兩人留任將有損投資者利益。

向關聯方採購提供貸款

聯交所上市委員會於去年4月13日對王、朱兩人是否符合《上市規則》有關責任聆訊，並於同年11月17日對王慧敏及國際天食等被裁定違規覆核。新聞稿指出，涉案時集團向兩人的關聯方採購及提供貸款，當中涉及多達44宗免息免抵押資金轉移，另自2018年至2019年2月期間向關聯方購買包裝食品，均屬須予須披露交易及關連交易，但是公司僅在2019年3月31日公布其中40宗交易，並到2020年12月14日才公布餘下交易，公司承認違反《上市規則》。

被指行為不符公司最佳利益

聯交所批評，兩人故意不履行《上市規則》及《董事聲明及承諾》，一方面王慧敏對公司資產的運用極其輕率大意，另一方面直言朱曉霞為了自己及王慧敏擁有的實體公司而濫權，不符合公司的最佳利益。有關貸款對公司毫無商業利益，卻讓交易對手從中獲利。兩人亦沒有上報董事會，去考慮有關交易是否符合《上市規則》，及尋求專業意見。

相關字詞﹕朱曉霞 王慧敏 國際天食 小南國 聯交所 港交所

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