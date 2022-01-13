經濟

希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億

【明報專訊】新任立法會議員、著名眼科醫生林順潮旗下希瑪眼科（3309）昨日收市後配股，當中包括以先舊後新形式配股集資最多約5億元，同時大股東林順潮夫婦套現最多逾8800萬元；配售價介乎6.43至6.53元，以昨日收市價7.13元計，折讓約9.1%至10.4%。

林順潮夫婦套現最多逾8800萬

據銷售文件顯示，林順潮透過他與及太太李肖婷分別持70%及30%的私人公司配售合共9000萬股希瑪股份，同時以與配股相同價格向希瑪認購7650萬股股份，希瑪將藉此集資約4.9至5億元；另透過今次配售沽出約1350萬股股份，林順潮夫婦則套現8700萬至8800萬元。

希瑪近期投資併購不斷，雖然早前終止收購內地眼科醫院，但在本地收購不斷，繼11月收購驗眼中心後，本月初再宣布以逾5600萬元收購嘉賓眼科，壯大公司在本地眼科市場份額，擴大醫療團隊及進一步鞏固在香港眼科行業的領導地位。

集團投資商湯 帳面賺3500萬

此外，集團又以基石投資者身分，以500萬美元（約3900萬元）入股去年底上市的AI企業商湯（0020）。事緣商湯去年底招股時遭美國財政部制裁，須臨時押後上市，相隔一周再度招股時卻有部分基石投資者退出，而希瑪則是其中一名補上的投資者。截至昨日收市，商湯仍較招股價升近九成，希瑪投資帳面獲利約3500萬元。

上 / 下一篇新聞

恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多
大摩：中海油派息回購有驚喜
大摩：中海油派息回購有驚喜
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
擬售澳洲保單 友邦見1月新高
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
中國12月PPI漲10.3% 略遜預期
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
周大福力谷內地業務 投行意見分歧
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
金管局研監管「穩定幣」 指風險更迫切 或納儲值支付工具
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境
中石油盈喜 去年多賺4倍
中石油盈喜 去年多賺4倍
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
蘋果在韓開第三方支付 全球首例
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
張兆聰：長實再進增長模式 股價穩步向上
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
李曉佳：港航完美演繹「劉備借荊州」？
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
技術取勝：中海油回調宜守8.8元
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
馬化騰：騰訊只是普通公司隨時可被替換
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
顏寶鈴炮轟政府 「隔離政策好冇自由」
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
劉思明：科網股大漲 科指ETF可續博反彈
周顯：騰訊downsizing不無好處
周顯：騰訊downsizing不無好處
湯文亮：香港地產商不急賣樓
湯文亮：香港地產商不急賣樓
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
恆大‧珺瓏灣十連撻 發展商殺訂258萬 買家僅付5%首期 業界料疫情升溫索性撻訂
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
君豪峰入伙後 累錄8二手成交近全蝕
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
凱旋門一籃子物業招標 意向價10億
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
恒地1.3億沽太子百匯軒舖
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
配合「劏房」租金管制 地監局發新執業通告
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
美加息華放緩 瑞銀料港樓價跌5%
富達成皓：民企內房仍有生存空間
富達成皓：民企內房仍有生存空間