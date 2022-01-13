周大福力谷內地業務 投行意見分歧

大和調高評級至買入 目標價19.5元

周大福公布業績後，昨日股價迎來反彈，全日收報13.42元，回升7.2%。券商大和發表報告指集團下半年受惠於黃金產品強勁需求，加上開店數目超乎預期，相信期內集團表現會將持續向好。該行給予集團維持「買入」評級，目標價則由19元輕微上調去19.5元。

報告又稱，農曆新年、情人節等多個節日即將到臨，周大福已提早預備物流運送工作，可見未受同業面臨配送中斷風險影響。集團目前對內地截至今年3月底止第四財季、首飾同店銷量表現轉趨正面，並上調內地全年同店銷售預期增幅至低雙位數水平，此前預測為高單位數增長。

此外，摩根士丹利報告提及，集團預料本財年收入按年升幅可達指引範圍的30%至40%上限，較此前預期增幅33%有所提升。另集團亦上調內地今個財年開店目標，由1000間增至1200間；故該行維持集團「增持」評級，目標價為18.5元。

摩通：疫情下首飾銷售難有起色

不過，摩根大通指出，周大福第三季首飾銷售未見起色，而市民消費意欲仍然低迷，關注集團未來因應節日旺季加強推廣的效益。

此外，內地再度爆發新冠疫情，或導致部分城鎮封城，影響集團業務，加上黃金價格走勢呈「雙刃劍」狀况、下半年經營槓桿比率未明等因素，該行對集團未來業績走勢仍然維持審慎態度。