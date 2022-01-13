經濟

渣打全購加皇信託香港 拓強積金業務 目前僅運作「新地強積金僱主營辦計劃」

【明報專訊】渣打銀行宣布，將全面收購加皇信託香港有限公司，以在港擴展託管和基金服務業務，以及開拓強積金計劃和職業退休計劃信託業務。渣打表示，該策略性收購將進一步提升該行的證券服務實力和客戶群。渣打在2016年向宏利出售強積金業務，渣打表示是次收購託管服務，不涉及提供財富管理產品，並不會影響與宏利的分銷協議。

明報記者 歐陽偉昉

渣打表示，交易須獲監管當局批准，冀6至9個月內完成收購。加皇信託香港是加拿大皇家銀行的間接附屬公司，是獲得積金局授權的核准受託人，為強積金計劃、職業退休計劃及其他香港和離岸投資基金提供一系列全面的服務，包括信託、基金行政管理、託管及過戶代理服務等。

獲積金局授權受託人 佔市場僅0.63%

強積金受託人的職責是管理、監控和維持強積金計劃運作，截至去年底，加皇在強積金受託人的份額僅為0.63%（見圖），目前僅有運作「新地強積金僱主營辦計劃」，為新鴻基地產（0016）集團的僱員而設，對於在受託人被收購後會否有變，新地表示知悉渣打將收購加皇信託香港，會積極配合計劃的受託人過渡工作。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港是渣打的重要市場。過去20年，強積金計劃的淨資產值不斷增長，目前已經超過1萬億港元。是項收購項目，展示渣打致力對具增長潛力的範疇作出投資、提升客戶服務，以及支持退休規劃行業的發展。

渣打在2016年完成宏利出售相關業務和投資管理公司，當時渣打與宏利達成15年分銷伙伴合作協議，在指定分行設有宏利的強積金顧問。

渣打：不影響與宏利分銷協議

渣打表示，與宏利現行的分銷伙伴合作將不受影響，是次收購將拓展強積金的託管服務，加強該行證券服務能力，與當年售予宏利的業務不同，不涉及財富管理產品銷售。

強積金市場過去曾出現多宗市佔較高的受託人進行收購的個案，信安在2014年公布收購安盛強積金，而永明則在2016年公布收購富衛強積金。此外，負責設計強積金計劃和定價的保薦人亦出現整合，包括永明在2016年成為施羅德強積金計劃的保薦人，宏利則在去年擔任安聯積金計劃的保薦人，兩家基金公司仍擔任計劃的投資經理。

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