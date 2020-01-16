經濟

中國12月PPI漲10.3% 略遜預期

【明報專訊】受內地煤炭行業「保供穩價」政策影響，加上冬季鋼材、水泥需求等建築材料偏弱，中國國家統計局昨日公布，上月工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲10.3%，低過預期的11.3%，按月亦轉跌1.2%。分析認為，考慮到2022年PPI的滯後影響，預計PPI按年回落幅度或在第二季度進一步加速。此外，12月居民消費價格（CPI）按年上漲1.5%，低過市場預期的1.7%，其中食品價格下跌為拖累CPI下行的主因。

食品價回落 CPI放緩至1.5%

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，12月煤炭價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格按月下降8.3% ，跌幅擴大3.4個百分點；煤炭加工價格按月下降15.4% ，跌幅擴大7個百分點。此外，在冬季鋼材、水泥等建築材料需求偏弱下，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格按月跌4.4% ，非金屬礦物製品業價格下降1.4%。由於國際原油等部分大宗商品價格走低，亦帶動國內相關行業價格有所回落。至於CPI方面，受礙於疫情影響居民出行和消費，以及疊加基數效應，12月CPI按年漲幅由11月的2.3%回落至1.5%，食品價格下跌為CPI下行的主因，按年拖累CPI約0.22個百分點，其中豬肉價格按年下降36.7% ，跌幅較前值擴大4個百分點，鮮菜價格上升10.6% ，漲幅較11月大幅回落20個百分點。

另外，人行公布到12月底，廣義貨幣（M2）餘額為238.29萬億元（人民幣‧下同），按年增長9%，較市場預估的中值增幅8.6%為高。

人行公布M2增長9%

人行數據顯示，12月份人民幣貸款增加1.13萬億元，按年少增1234億元，但仍在預期區間的1萬億至1.69萬億元之低端水平。另12月份的社會融資規模增量為2.37萬億元，較市場預估的中值2.4萬億元為低，亦比上年同期多7206億元。

相關字詞﹕社會融資 人民幣貸款 居民消費價格 工業生產者出廠價格

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