經濟

融創傳相隔兩月再配股 折讓15%籌39億

【明報專訊】市場昨日傳言，融創中國（1918）擬進行先舊後新配售集資約39億元，這是繼該集團在去年11月中配股兼減持旗下融創服務（1516），集資合共逾73億元後，在不足兩個月內再度配售，前後共集資超過100億元。這或反映集團財務壓力未解，需要進一步集資緩解。

融創昨天股兵收報11.8元，跌3.12%，成交額約9.81億元。較早前外電有報道，並引述天眼查的數據指融創在旗下3間公司的持股，已被深圳市寶安區人民法院凍結；不過，融創澄清，這純與商業伙伴的小糾紛，並已解決問題及爭取撤銷法院命令。

澄清旗下資產被凍：商業伙伴小糾紛

彭博社昨日在港股收市後引述消息稱，融創中國經獨家帳簿管理人摩根士丹利，進行先舊後新配售集資，每股配售股10元，較昨日收市價11.8元，折讓15.25%，配售3.9億股，集資總額約為39億元。有關報道指是次集資所得資金，擬用於償還短期貸款及一般企業用途。完成配售後，融創中國將受90天禁售限制。

孫宏斌提供4.5億美元 免息貸款供集團備用

今次是融創在不足兩個月內再度配售股份。其是在去年11月17日，同時完成以每股15.18元進行先舊後新配售3.35億股，及以每股14.75元減持1.58億股融創服務股份，集資約73.43億元後，又一次集資行動。當時其聲稱，集資所得，一半用於還款，另一半用作一般運營所需。同時，集團主席孫宏斌亦表示，會向集團提供4.5億美元免息貸款以供備用。在去年7月13日，集團亦完成發行共總值5億美元，用於償還中長期境外債務。融資動作頻頻，反映融創面對的壓力不小。

相關字詞﹕孫宏斌 融創服務 融創中國

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