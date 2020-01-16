經濟

恒指飈663點築雙底 科指未超買 匯控創近兩年高 北水淨流入逾3月最多

【明報專訊】去年底已有外資行看好港股及科技股今年會反彈，恒指近日走勢轉佳，承接美股升勢，昨日更升穿二萬四，以全日最高位24,402點收市，升2.79%或663點，是近兩個月以來首升穿50天線，而且早前築起的雙底有望更形穩固（見圖1）。有分析稱，港股上周已開始醞釀反彈，相信估值是升市因素之一，港股估值在環球主要市場而言相對吸引。

截至昨晚10時12分，恒指即月夜期報24,500點，高水88點。

夜期續做好 高水88點

昨日主板成交金額1536億元。國指昨升2.91%，報8612點；科指升4.99%，報5899點。一眾科技股急彈，京東（9618）飈10.98%，是升幅最大藍籌及科指成分股。「ATM」回勇，美團（3690）升9.14%，阿里巴巴（9988）及騰訊控股（0700）分別升5.9%及4.5%。此外，網易（9999）升6.79%，比亞迪（1211）亦升7.63%。匯控（0005）續創近兩年高，收報52.75元，升1.54%，以全日高位收市。

恒指在上周及上月均曾跌至22,700點左右，看似形成「雙底」，昨日一舉升穿二萬四；而科指數天已從低位反彈逾12%，昨升至保力加通道頂部，但技術上14天RSI（相對強弱指數）昨僅56，未屬超買，而科指的10天線即將升穿20天線，有望締造黃金交叉（見圖2）。

花旗：技術估值政策皆利港股

昨日北水淨買入52.9億元，是去年9月28日以來最多。騰訊獲12.2億元淨買入，美團獲10.99億元淨買入。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，內地對科網監管因素已慢慢穩定下來，另外貨幣及財政政策以寬鬆、穩定角度出發，此背景下，港股表現可相對看高一線。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖補充，港股市淨率已低於過去10年平均數，恒指2016年至今，每逢從升浪頂部調整了升浪六成便開始見底，今次調整則更深，去年高位至今的跌勢，已將前年疫情恒指低位展開的升浪，回吐逾八成，認為技術、估值、政策基本因素會對港股有支持。

法國外貿銀行：

三大風險沒根本改變

不過，法國外貿銀行發表報告表示，港股今年上半年可能會持續疲弱，該行認為港股核心問題在於監管方面的不確定性何時能夠部分消除，而目前港股三大風險包括互聯網平台仍面臨監管收緊風險、內房延遲還款和債券違約或提高信用風險，以及中美地緣政治緊張局勢增加下受制裁公司愈來愈多，若三大風險沒根本改變，港股壓力無法減輕。

明報記者 胡學能

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