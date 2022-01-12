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中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險

【明報專訊】去年中港股市表現跑輸其他海外市場，中金公司董事總經理、首席策略師王漢鋒（圖）表示，內地與海外市場經濟及股市表現背馳，今年內地推出寬鬆政策，加上海外資金持續流入，充足流動性下預期股市會拾級而上，儘管市場仍有許多不明朗因素，但投資者毋須過分憂慮，相信投資收益回報不俗。

過去兩年，中國與其他海外市場在經濟及股市方面反向發展趨勢，主因是疫情控制的差異。2020年中港兩地疫情控制得宜，成為全球唯一一個經濟錄得正增長的國家。至去年，中國內地陸續退出支持政策，以致中港股市回落，A股港股都跑輸其他市場。相反，海外國家在2020年疫情嚴峻，經濟及股市急速滑落。2021年，貨幣寬鬆政策及刺激政策都令經濟持續向好，因此股市大幅跑贏。

寬鬆政策下 中國經濟將從低位回復

對於今年市場走勢，王漢鋒預期，中港走勢將持續與海外市場背馳。去年年底，內地舉行會議表明今年中國會以穩定增長為主要方向，因此近期經濟及貨幣政策面向寬鬆，如推出減息、降低存款準備金等。相反，美國聯儲局表明今年會加快加息步伐、減少買債規模。目前，海外國家通脹率及經濟增長率高企，相信今年會從高位回落，而中國在寬鬆政策影響下，經濟將從低位回復。

股市方面，去年A股及港股表現欠理想，但事實上中港股市都在低基數上持續增長，數據顯示，A股去年盈利增長為22.5%，海外中資股盈利增長為25.4%。由於指數沒有上升，以至現時估值處於中低水平，今年內地政策走向寬鬆，市場流動性將會持續增加，都會對股市帶來正面影響，投資者毋須過於悲觀。

值得留意的是，海外流入內地資金不但沒有減少，而且流入更多行業，昔日海外資金主要配置於中國的消費業，近年增加配置於製造業包括汽車、國防軍工、機械設備等。

過去兩年，疫情令不少經濟活動暫停、內地多個城市實施封城政策，但投資者不難發現市場上的結構性投資機會，今年亦不例外並受惠於幾個原因，第一，中國產業升級，昔日內地主要生產中低端產品，但隨着時間推移，中國製造業的技術含量愈來愈高、質量愈來愈好。內地製造業從「三低一弱」，即低附加值、低質量、低技術含量、弱品牌，走向「三高一強」，產品由一般家品，轉化為汽車零部件、醫療器械，以致新能源汽車產業鏈，2021年以上產業表現你想，相信今年趨勢仍會持續。

第二是消費升級，疫情後內地消費表現下滑，但內地人均國民生產總值（GDP）正邁向1萬美元，反映消費行業處於黃金階段。他相信，去年疫情、房地產銷量急速下跌及監管政策帶來的負面影響及最壞時間已過，2022年物業銷售及居民消費會持續增長。第三是居民資產配置拐點，隨着內地國民工資持續上漲，預期國民對於金融資產配置需求會快速增長。昔日，內地民眾熱中於投資中低風險產品，近年發現他們對中高風險產品興趣愈來愈大，相信會對財富管理行業帶來很大機遇。

現時，內地仍存在許多不確定因素，包括房地產債務危機、通脹率高企、美國中期選舉會否引致中美緊張關係升溫，以及疫情是否持續，但預期今年內地經濟及股市向上，2022年機會仍會大於風險。

港股金融地產板塊持續反彈可留意

港股投資方面，王漢鋒表示，不同時期，投資策略會有差異。2021年市場憂慮中國經濟增長下行，以及內房債務危機，以致大多板塊遭受壓力。惟今年中國內地以穩定增長為大方向，相信上述行業會重拾升勢。過去兩周，香港的金融、地產股正持續反彈，基建板塊亦備受市場關注，投資者亦可留意。當中國經濟增長開始穩定，財經及貨幣政策效果奏效，預期今年第二季，中國市場穩定增長步伐下調，或會撤出寬鬆政策。投資方面，中下游製造業、消費行業則有機會跑贏，今年投資市場多變，要留意不同階段，投資重點的差異。

去年，港股跌約14%，跑輸其他市場，但企業回購率創新高，王漢鋒引述過去恒指、國指的歷史走勢與回購率關係時發現，當港股價值下跌，回購率往往會持續上升，反映企業認為自身價值被低估，市場亦傾向見底。王漢鋒表示：「今年中國市場仍存在許多不確定因素，但相信會有驚無險，而且機會大於風險。」

黃清瑤 明報記者

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[黃清瑤 基金特區]

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