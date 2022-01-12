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經濟
2022年1月12日星期三
技術取勝
投資策略
映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交
海航山頂銀主盤7年貶逾億
去年三大住宅辣稅130億升四成
映築2房322呎起 最快本周開價
愛高或有關人士8780萬沽葵涌工廈
大埔汀角路農地1.72億易手
港鐵設科技顧問小組 研「新引擎增長」 中投前高層領導 或涉創科投資
上季新批按保跌18% 業界料今季續挫
大和唱淡增長模式 港科探索挫6%
富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
瑞銀料兩會前後再降準
金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日
中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估
眾安料2024年虛銀普遍收支平衡
陳啟宗：港家族辦公室發展不及星
周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌
乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍
匯豐完成港首筆可持續發展掛鈎融資
華御結母企推新品牌「OMUSUBI」
海爾智家折讓配股 集資逾11億
鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固
疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職
元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人
張兆聰：旭輝迎復蘇 候低小注收集
技術取勝：江西銅14元料阻力大
鄭志剛造型變得更野性
FWENCLUB伙滑板金牌推NFT
數碼通為隔離營特選客供免費 5G
劉思明：憧憬國策支持 建材股動力足
周顯：美爆「大辭職潮」 何以維生？
湯文亮：WFH害死飲食界
盧楚仁：鮑威爾連任 美股行大運？
中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險
技術取勝：江西銅14元料阻力大
【明報專訊】中通快遞50天線初現突破（圖）
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