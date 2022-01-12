元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人

離職員工不乏資深人員，例如在微軟AR展示團隊工作的米勒（Josh Miller），近期成為了Meta的展示總監。微軟未透露HoloLens團隊細節，但表示員工流失是許多團隊經常面對的挑戰，微軟正盡力留住員工，並在需要時招聘人手。

Rivian產量未達標 營運總監已離職

此外，有「特斯拉殺手」之稱的Rivian（美：RIVN）產量未達標，營運總監科普斯（Rod Copes）已經離職，其股價周一大跌5.6%。Rivian上月曾警告，由於供應鏈限制，預計2021年的產量將比原訂的1200輛目標「少幾百輛」。最新文件顯示，該公司在2021年底前生產1015輛電動車，合共交付920輛。該公司稱，科普斯在幾個月前開始已為退休準備，其職責已由公司領導團隊分擔。該公司股價已較去年11月上市時所創179美元高位腰斬。

（綜合報道）

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