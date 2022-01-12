疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職

僅比任期屆滿早兩周

根據聯儲局於2021年5月公開的申報文件，克拉里達在2020年2月27日，即聯儲局主席鮑威爾釋出可能減息的信號前夕，沽出了一隻債券基金，並在同日將資金轉而投資到股票基金，交易金額以百萬美元計。克拉里達的交易時機引起了外界擔憂，因為克拉里達與鮑威爾在2月27日曾電話交談。

聯儲局發言人當時表示，克拉里達的交易經預先規劃，並在他參與聯儲局應對新冠疫情的決策前執行。

不過他上月提交經修改的披露文件卻顯示，克拉里達此前沒有申報在2020年2月24日美股大跌期間，沽出3隻股票基金的持倉。而他當日沽出的其中一隻股票基金，他在27日竟再次購入，且買入的基金單位，跟他原本沽出相若。

釋減息信號前夕 沽債買股沒申報

聯儲局其後在3月兩度減息，刺激大市反彈，令外界質疑他是否有意隱瞞沽貨後再次入貨的可疑操作，以免外界有內幕交易的觀感。《紐約時報》指出，克拉里達沽出股票基金後重新進場，不像是聯儲局所指的有計劃長期財務策略，更像是基於市場狀况的反應。

克拉里達在周一呈交的辭職信，沒有提及財務披露的問題。聯儲局表示，修訂後的披露資訊，是克拉里達犯下無心之失後提交的。聯儲局一名負責道德事務的官員，在更新後披露文件附帶的信函稱，克拉里達遵守了有關利益衝突的適用法規。申報文件顯示，聯儲局多名高官在制定應急財政措施之際，大手買賣金融資產，有利益衡突之嫌。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）及波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）在受到外界質疑後，已於去年辭任。

（綜合報道）

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