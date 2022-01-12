經濟

陳啟宗：港家族辦公室發展不及星

【明報專訊】香港政府近年積極引進家族辦公室，恒隆系董事長陳啟宗形容，香港在支持發展家族辦公室稱得上是「幫得手（helpful）」，是不太差亦很高分，但新加坡則是非常好，亦表現得很聰明。他強調，投資並非家族辦公室的唯一工作目標，同時亦要發揮支持慈善、處理家族事務行政等角色。要成為家族辦公室樞紐，香港要讓大量資金不停流入，建構養育家族辦公室的生態。

他昨午出席《亞洲金融論壇2022》家族辦公室研討會時表示，香港若要成功搞家族辦公室，最重要有大量資金，大量資金更要來自外地，並且讓資金不停地流入。以他所見，香港是少數城市可雲集由坐擁逾1億到擁超過10億美元財產的富豪，並長期在新股市場排名首兩位，讓來自包括內地的獨角獸，甚至「十角獸」及Hectocorn級數的企業過來上市。他提到，這批新晉富豪及企業主管並非單純在港買樓，部分本身亦在港居住。

指投資慈善須並行

他又提到，香港同時在科技、交通、資訊方面亦能發揮樞紐角色，亦甚具效率，政府亦不會貿然干擾私人企業運作。另香港亦有成立家族辦公室的生態，不限於擁有投資專才，而是具備文化、米芝蓮食肆等元素。當香港具備前述要建立家族辦公室的元素下，陳啟宗認為，目前是就發展家族辦公室舉行研討會及讓業界做交流的時間，亦要讓外界知道，發展家族辦公室並非純為投資，而是進一步發揮樂善好施的精神。

相關字詞﹕陳啟宗 恒隆地產 恒隆集團

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