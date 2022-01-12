經濟

金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日

【明報專訊】金管局聯同由業界組成的「銀行業中小企貸款協調機制」公布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。參與計劃的企業客戶在今年2至4月底期間到期，以及在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款，若有需要皆可獲延長還款期90日。

如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款，自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情况，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

計劃4月到期 正研後續安排

金管局表示，新冠病毒變種在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素。同時，全球供應鏈持續緊張，亦令受疫情嚴重影響企業面臨較大壓力，因此協調機制決定再次延長計劃。至於計劃在今年4月底全面到期的後續安排，金管局和協調機制正整體考慮如何在顧及銀行風險管理需要和支援仍受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

金管局與銀行業界在2020年5月推出「預先批核還息不還本」計劃，約100家銀行參與，覆蓋約12萬家合資格企業客戶，多次延長後暫至今年4月結束。計劃在2021年5月展期後，參與客戶已由2020年5月至10月時的1.9萬間減少至3500間，參與率由16%減至為3%。早前市傳金管局已初步構思4月到期時的退場機制，先讓企業先還少於整體貸款額一半的款項，在合理時間內分期清還。

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