經濟

瑞銀料兩會前後再降準

【明報專訊】內地貨幣政策近期放寬，人民銀行在上月下調存款準備金率0.5個百分點，亦下調1年期貸款市場報價利率（LPR）0.05厘，後者是近20個月以來首次下調。瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，今年首季內地經濟增長仍然乏力，預期貨幣政策會偏向寬鬆，今年將至少再降準一次，或在兩會前後的3月或4月實施。

汪濤：寬信貸成政策重點

不過汪濤認為，今年人行不會再減政策利率，因為當局憂慮減息會帶來經濟泡沫，另外目前實際利率已相當低，並沒有影響經濟增長，因此政策將重點在寬信貸而非降利率。今年財政政策也會進一步寬鬆，包括加快專項債券發行和減免部分稅項。瑞銀預期今年中國經濟增長受壓至5.4%，汪濤認為，內地因疫情上升、舉辦冬奧等加強防控，預期將持續一至兩個月，將影響首季消費。

此外，澳新銀行發表報告，預期作為LPR參考利率的中期借貸便利（MLF）或會下調0.1厘至2.85厘。澳新表示，去年6月實施的新資管規定，降低銀行在理財產品等的其他負擔成本，目前MLF利率太高，削弱了MLF對銀行利率定價的影響力。

此外，內地銀行在兩次降準後，才在12月降息0.05厘，顯示銀行不希望盈利被影響，但0.05厘幅度並不足夠，人行會希望解決以上問題。

澳新銀行估MLF或降

報告指出，內地政策重點轉向穩增長，該行指出MLF下調有助信貸放寬，預期今年上半年銀行貸款按年增長會穩定在11.5%，帶來14萬億元人民幣的新增貸款。信貸反彈將立即幫助經濟增長，帶動首季基建投資，在第二季經濟按年增長可增至5%。

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