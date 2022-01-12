經濟

上季新批按保跌18% 業界料今季續挫

【明報專訊】按證保險公司數據顯示，去年12月新取用按保宗數為2084宗，按月升14.1%，涉及新取用按保貸款金額119.69億元，按月升14.8%，但該月新批按保宗數為4060宗，按月跌6.6%，涉及新批按保貸款額221.32億元，按月減少9.6%。去年12月，新取用按保貸款個案中，涉及一手物業佔比達32%，按月飈19個百分點，涉及二手物業的佔比則相應跌至68%。

上月新取用按保 一手物業佔32%

去年第四季新取用按保貸款宗數為5747宗，涉及金額為326.26億元，分別按季跌18.1%及跌17%；季內新批按保宗數為12,312宗，按季跌17.7%。

總結全年，去年新取用按保貸款個案有23,846宗，涉及金額1325.58億元，分別按年升28.5%及升34.8%。去年新批按保宗數達58,813宗，比前年多28.6%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，去年隨着樓市交投彈升，透過按保成功入巿人士繼續明顯增加，但由於去年第四季樓市交投仍然偏軟，加上今年初出現第五波疫情，睇樓量以至交投量將受影響，預期今年首季按保貸款量續現跌幅。

王美鳳表示，去年12月份按保個案中，涉及一手物業的佔比達32%，高於過往及去年內平均佔比14%，而涉及二手物業佔比為68%，主要原因是去年新盤銷售理想，於12月份透過按保上會的1000萬元以下現樓新盤及600萬元以下樓花新盤均增加。

經絡：買家對高成數按揭有需求

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年全年新批出及新取用按保宗數及金額均創年度新高，而金管局住宅按揭統計亦顯示平均按揭貸款金額一直維持歷史高水平，反映買家對高成數按揭有一定需求。他認為在樓價上升及新按保政策兩大因素下，未來以高成數按揭入市的需求殷切。

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