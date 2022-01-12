經濟

港鐵設科技顧問小組 研「新引擎增長」 中投前高層領導 或涉創科投資

【明報專訊】港鐵（0066）近年鐵路業務出現虧損，靠收租及開盤帶來盈利，更因應新的發展情况，昨日宣布重組董事會旗下多個委員會，並首次設立「科技顧問小組」，主要工作包括為港鐵制定包括「新引擎增長」在內的發展策略。據了解，「新引擎增長」或與將來會投入更多鐵路科技項目相關，加上小組主席周元曾任中投首席策略官的背景，或會涉及其他創科投資。

重組架構 新設財務投資委員會

港鐵昨日公布新管治架構變動，包括新設財務投資委員會，並將審核委員會及風險委員會合併，另將企業責任委員會改組成環境及社會責任委員會，並維持提名、工程及薪酬委員會，保持6個董事會委員會。另外，集團首度設立科技顧問小組，由獨立非執行董事、中投前首席策略官周元出任主席，另委任運輸署長兼港鐵非執行董事羅淑佩、前審計署長兼現任港鐵獨董的鄧國斌出任成員。港鐵發言人回覆稱沒補充，內容以通告為準。

港鐵今次董事會改組中，最特別是新成立的科技顧問小組，當中成員暫時只有3名，由具創科投資經驗的獨董周元領導，另兩成員羅淑佩及鄧國斌則無明顯科技相關背景。

主席曾提及發展客戶服務科技

根據港鐵通告稱，成立科技顧問小組的主要目的，是制定及實施「新引擎增長」策略、制定長遠創科發展計劃及實施方案、訂定網絡安全定位、檢視數碼化趨勢、新科技及網路安全的發展及事件，向公司執行總監會及董事局提出建議。

雖然暫無具體方向，惟據了解，港鐵今次成立科技顧問小組，其中一個目的或與未來引入更多鐵路相關科技有關；另考慮到小組3名成員雖無明顯科技相關背景，但周元在中投時曾涉獵創科投資，或意味小組亦可能觸及相關投資方向。

港鐵集團主席歐陽伯權在2020年曾表示，集團將投入發展客戶服務科技及營運科技，其後亦曾提到「新增長引擎」字眼，涵蓋提升營運競爭力的鐵路科技、出行即服務MaaS、帶來新體驗的新零售業務，及智慧城市四大領域。今次成立小組跟進這些範疇，或意味港鐵將全面投入相關發展。

高盛：本地乘客量重回疫前九成

另高盛發表報告，引述與港鐵管理層會面內容，提到撇除遊客部分，港鐵本地乘客量已回復至2018年11月時的九成水平，反映本地客運業務接近全面恢復。即使新一波疫情爆發會影響客運增長放慢，但是隨着疫苗接種率上升，料對通關前客運情况有支持。港鐵去年11月載客已達1.32億人次，與2018年11月的1.46億人次拉近。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕科技顧問小組 高盛 周元 港鐵

上 / 下一篇新聞

映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交
映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交
海航山頂銀主盤7年貶逾億
海航山頂銀主盤7年貶逾億
去年三大住宅辣稅130億升四成
去年三大住宅辣稅130億升四成
映築2房322呎起 最快本周開價
映築2房322呎起 最快本周開價
愛高或有關人士8780萬沽葵涌工廈
愛高或有關人士8780萬沽葵涌工廈
大埔汀角路農地1.72億易手
大埔汀角路農地1.72億易手
上季新批按保跌18% 業界料今季續挫
上季新批按保跌18% 業界料今季續挫
大和唱淡增長模式 港科探索挫6%
大和唱淡增長模式 港科探索挫6%
富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
瑞銀料兩會前後再降準
瑞銀料兩會前後再降準
金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日
金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日
中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估
中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估
眾安料2024年虛銀普遍收支平衡
眾安料2024年虛銀普遍收支平衡
陳啟宗：港家族辦公室發展不及星
陳啟宗：港家族辦公室發展不及星
周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌
周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌
乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍
乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍
匯豐完成港首筆可持續發展掛鈎融資
匯豐完成港首筆可持續發展掛鈎融資
華御結母企推新品牌「OMUSUBI」
華御結母企推新品牌「OMUSUBI」
海爾智家折讓配股 集資逾11億
海爾智家折讓配股 集資逾11億
鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固
鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固
疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職
疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職
元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人
元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人
張兆聰：旭輝迎復蘇 候低小注收集
張兆聰：旭輝迎復蘇 候低小注收集
技術取勝：江西銅14元料阻力大
技術取勝：江西銅14元料阻力大
鄭志剛造型變得更野性
鄭志剛造型變得更野性
FWENCLUB伙滑板金牌推NFT
FWENCLUB伙滑板金牌推NFT
數碼通為隔離營特選客供免費 5G
數碼通為隔離營特選客供免費 5G
劉思明：憧憬國策支持 建材股動力足
劉思明：憧憬國策支持 建材股動力足
周顯：美爆「大辭職潮」 何以維生？
周顯：美爆「大辭職潮」 何以維生？
湯文亮：WFH害死飲食界
湯文亮：WFH害死飲食界
盧楚仁：鮑威爾連任 美股行大運？
盧楚仁：鮑威爾連任 美股行大運？
中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險
中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險