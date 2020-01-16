映築2房322呎起 最快本周開價

樓書顯示，映築位於青山道233號，屬單幢設計，住宅樓層位於5至37樓，其中7樓或以上屬恒地銷售部分，涉318伙；5及6樓則由市建局負責銷售，涉19伙；全盤合共337伙。

7樓或以上標準戶一層12伙，全為2房戶，每層設3部升降機，實用322至377方呎，最細322方呎，位於標準戶C、D、F及M室。頂層37樓，設6伙連平台特色戶，包括4伙3房及2伙2房戶，實用393至457方呎，各連133至265方呎平台。至於5至6樓、由市建局負責銷售的19伙，戶型由1房至3房1套，實用面積323至769方呎。

項目設12個車位，以全盤337伙計，每29戶平均攤分一個車位。住客會所設於3樓，總面積共10,579方呎。預計關鍵日期為2023年6月底，樓花期長約1年半。新一波疫情爆發，林認為，過去兩年市民已逐漸適應疫情下的生活，市場實際需求仍在，加上本港疫苗接種率不斷向上，預計今年逐步通關將更有利銷情。

CAINE HILL特色戶實呎36255元破頂

同系港島半山堅道CAINE HILL昨錄得新高成交，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目3樓A室，實用251方呎，連276方呎平台，1房戶，以910萬元售出，實呎36,255元，創項目呎價新高。另外，內房保利（0119）旗下已屆現樓的屯門青山灣瑧譽，昨售出10號屋及10號居室，實用分別5199及615方呎，合共5814方呎，以約1.84億元連兩個車位招標售出，實呎31,705元。

新地（0016）屯門御海灣II上周加推42伙，落實周六（15日）以先到先得形式開賣22伙，新地代理業務部總經理張卓秀敏指，該22伙實用255方呎至448方呎，折實493萬至903.79萬元，折實實呎19,337至21,670元，折實均呎20,422元，折實市值近1.5億元。

[香港地產]