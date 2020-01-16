經濟
香港地產

映築2房322呎起 最快本周開價

【明報專訊】新一波疫情襲港，新盤市場轉趨淡靜，部分發展商趁空檔推盤。恒地（0012）長沙灣新盤映築，上個月獲批預售，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目昨上載樓書，最快本周開價，有機會新春長假前開售。

樓書顯示，映築位於青山道233號，屬單幢設計，住宅樓層位於5至37樓，其中7樓或以上屬恒地銷售部分，涉318伙；5及6樓則由市建局負責銷售，涉19伙；全盤合共337伙。

7樓或以上標準戶一層12伙，全為2房戶，每層設3部升降機，實用322至377方呎，最細322方呎，位於標準戶C、D、F及M室。頂層37樓，設6伙連平台特色戶，包括4伙3房及2伙2房戶，實用393至457方呎，各連133至265方呎平台。至於5至6樓、由市建局負責銷售的19伙，戶型由1房至3房1套，實用面積323至769方呎。

項目設12個車位，以全盤337伙計，每29戶平均攤分一個車位。住客會所設於3樓，總面積共10,579方呎。預計關鍵日期為2023年6月底，樓花期長約1年半。新一波疫情爆發，林認為，過去兩年市民已逐漸適應疫情下的生活，市場實際需求仍在，加上本港疫苗接種率不斷向上，預計今年逐步通關將更有利銷情。

CAINE HILL特色戶實呎36255元破頂

同系港島半山堅道CAINE HILL昨錄得新高成交，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目3樓A室，實用251方呎，連276方呎平台，1房戶，以910萬元售出，實呎36,255元，創項目呎價新高。另外，內房保利（0119）旗下已屆現樓的屯門青山灣瑧譽，昨售出10號屋及10號居室，實用分別5199及615方呎，合共5814方呎，以約1.84億元連兩個車位招標售出，實呎31,705元。

新地（0016）屯門御海灣II上周加推42伙，落實周六（15日）以先到先得形式開賣22伙，新地代理業務部總經理張卓秀敏指，該22伙實用255方呎至448方呎，折實493萬至903.79萬元，折實實呎19,337至21,670元，折實均呎20,422元，折實市值近1.5億元。

[香港地產]

相關字詞﹕御海灣II 瑧譽 映築 一手

上 / 下一篇新聞

映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交
映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交
海航山頂銀主盤7年貶逾億
海航山頂銀主盤7年貶逾億
去年三大住宅辣稅130億升四成
去年三大住宅辣稅130億升四成
愛高或有關人士8780萬沽葵涌工廈
愛高或有關人士8780萬沽葵涌工廈
大埔汀角路農地1.72億易手
大埔汀角路農地1.72億易手
港鐵設科技顧問小組 研「新引擎增長」 中投前高層領導 或涉創科投資
港鐵設科技顧問小組 研「新引擎增長」 中投前高層領導 或涉創科投資
上季新批按保跌18% 業界料今季續挫
上季新批按保跌18% 業界料今季續挫
大和唱淡增長模式 港科探索挫6%
大和唱淡增長模式 港科探索挫6%
富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
瑞銀料兩會前後再降準
瑞銀料兩會前後再降準
金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日
金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日
中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估
中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估
眾安料2024年虛銀普遍收支平衡
眾安料2024年虛銀普遍收支平衡
陳啟宗：港家族辦公室發展不及星
陳啟宗：港家族辦公室發展不及星
周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌
周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌
乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍
乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍
匯豐完成港首筆可持續發展掛鈎融資
匯豐完成港首筆可持續發展掛鈎融資
華御結母企推新品牌「OMUSUBI」
華御結母企推新品牌「OMUSUBI」
海爾智家折讓配股 集資逾11億
海爾智家折讓配股 集資逾11億
鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固
鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固
疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職
疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職
元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人
元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人
張兆聰：旭輝迎復蘇 候低小注收集
張兆聰：旭輝迎復蘇 候低小注收集
技術取勝：江西銅14元料阻力大
技術取勝：江西銅14元料阻力大
鄭志剛造型變得更野性
鄭志剛造型變得更野性
FWENCLUB伙滑板金牌推NFT
FWENCLUB伙滑板金牌推NFT
數碼通為隔離營特選客供免費 5G
數碼通為隔離營特選客供免費 5G
劉思明：憧憬國策支持 建材股動力足
劉思明：憧憬國策支持 建材股動力足
周顯：美爆「大辭職潮」 何以維生？
周顯：美爆「大辭職潮」 何以維生？
湯文亮：WFH害死飲食界
湯文亮：WFH害死飲食界
盧楚仁：鮑威爾連任 美股行大運？
盧楚仁：鮑威爾連任 美股行大運？
中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險
中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險