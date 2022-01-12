經濟
香港地產

海航山頂銀主盤7年貶逾億

【明報專訊】雖然近日本港受變種病毒影響，但大額豪宅仍獲買家追捧，其中原由海航系持有的山頂TWELVE PEAKS銀主盤，最新以約3.9億元售出，成交價較2015年海航購入價低1.16億元或約23%。

衛信道頂層3980萬沽 3年升逾千萬

上述為TWELVE PEAKS雙號洋房，實用面積4241方呎，4房4套連書房間隔，另有2542方呎花園及泳池，及830方呎天台及按摩池，有指曾為海航系聯合創始人、董事局主席陳峰在香港的居所。

資料顯示，海航於2015年以公司名義斥逾5.06億元購入，多次抵押予不同公司作借貸，包括2015年由中國光大銀行承做按揭、2018年抵押予CSI FINANCE LIMITED，去年再由UPPER GENIUS LIMITED作按揭，去年10月由羅兵咸永道合伙人接管。羅兵咸永道其後推出物業招標。據代理消息稱，該洋房最新以約3.9億元售出，以洋房實用4241方呎計，實呎約9.2萬元，較海航2015年購入價逾5.06億元貶值1.16億元或近23%。

事實上，疫情下傳統豪宅區物業仍獲追捧，利嘉閣聯席事務董事游焯偉表示，渣甸山衛信道雙號頂層連天台單位，實用1262方呎，3房1套間隔，外望渣甸山山景，以「零議價」3980萬元易手，實呎31,537元。原業主2018年7月約2502萬元購入，持貨約3年，帳面獲利約1478萬元或59%。

雲海4房實呎2.7萬 區內二手新高

此外，新晉豪宅屋苑亦錄高價成交。美聯首席助理聯席董事張栢華表示，馬鞍山雲海香海臺3座中層B室，實用980方呎，屬4房套房另連工人套房間隔、享海景，原業主最初以2500萬元不連車位放售，及後獲用家洽購，協議後以2650萬元連1個車位易手，實呎27,041元，創區內二手分層呎價新高。原業主2018年2236萬元一手購入，當時未連車位。按該屋苑車位現時市值約250萬元計，若以上述成交扣除車位後市值約2400萬元計，帳面獲利約164萬元或約7%。

[香港地產]

相關字詞﹕雲海 陳峰 海航

上 / 下一篇新聞

映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交
映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交
去年三大住宅辣稅130億升四成
去年三大住宅辣稅130億升四成
映築2房322呎起 最快本周開價
映築2房322呎起 最快本周開價
愛高或有關人士8780萬沽葵涌工廈
愛高或有關人士8780萬沽葵涌工廈
大埔汀角路農地1.72億易手
大埔汀角路農地1.72億易手
港鐵設科技顧問小組 研「新引擎增長」 中投前高層領導 或涉創科投資
港鐵設科技顧問小組 研「新引擎增長」 中投前高層領導 或涉創科投資
上季新批按保跌18% 業界料今季續挫
上季新批按保跌18% 業界料今季續挫
大和唱淡增長模式 港科探索挫6%
大和唱淡增長模式 港科探索挫6%
富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
瑞銀料兩會前後再降準
瑞銀料兩會前後再降準
金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日
金管局「還息不還本」貿易融資再延長90日
中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估
中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估
眾安料2024年虛銀普遍收支平衡
眾安料2024年虛銀普遍收支平衡
陳啟宗：港家族辦公室發展不及星
陳啟宗：港家族辦公室發展不及星
周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌
周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌
乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍
乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍
匯豐完成港首筆可持續發展掛鈎融資
匯豐完成港首筆可持續發展掛鈎融資
華御結母企推新品牌「OMUSUBI」
華御結母企推新品牌「OMUSUBI」
海爾智家折讓配股 集資逾11億
海爾智家折讓配股 集資逾11億
鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固
鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固
疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職
疑救市前偷步入市 聯儲局副主席辭職
元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人
元宇宙人才爭奪 微軟AR團隊流失百人
張兆聰：旭輝迎復蘇 候低小注收集
張兆聰：旭輝迎復蘇 候低小注收集
技術取勝：江西銅14元料阻力大
技術取勝：江西銅14元料阻力大
鄭志剛造型變得更野性
鄭志剛造型變得更野性
FWENCLUB伙滑板金牌推NFT
FWENCLUB伙滑板金牌推NFT
數碼通為隔離營特選客供免費 5G
數碼通為隔離營特選客供免費 5G
劉思明：憧憬國策支持 建材股動力足
劉思明：憧憬國策支持 建材股動力足
周顯：美爆「大辭職潮」 何以維生？
周顯：美爆「大辭職潮」 何以維生？
湯文亮：WFH害死飲食界
湯文亮：WFH害死飲食界
盧楚仁：鮑威爾連任 美股行大運？
盧楚仁：鮑威爾連任 美股行大運？
中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險
中金王漢鋒：今年內地股市機會大於風險