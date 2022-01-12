映灣園實呎失守萬元 1年首見 疫情升溫業主議價幅度增 東涌單日5成交

明報記者 容婌維

東涌本月首10日已錄得17宗二手成交，相比上月全月區內才錄約不足30宗成交，反映區內二手交投明顯加快。美聯高級營業經理楊志霖表示，映灣園暫錄5宗成交，其中位於5座低層H室，實用面積956方呎，3房間隔，望開揚樓景，新近以955萬元易手，實呎僅9990元。楊稱，新一波疫情下原業主願以低價沽貨，單位2004年260萬元買入，持貨約18年，帳面賺約695萬或2.67倍。

屋苑對上一個實呎低於1萬元的成交，要追溯至2020年12月，位於1座低層H室，實用面積956方呎，同屬3房1套間隔，當時以887萬元易手，實呎約9278元。

嘉湖3房550萬沽 低市價5%

除映灣園外，同為十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊亦錄得低市價成交。中原地產市務經理何家樂表示，嘉湖山莊本月暫錄9宗成交，當中3宗屬低市價成交，包括美湖居1座低層D室，實用面積544方呎，3房間隔，以550萬元易手，實呎10,110元，較市價低約5%。原業主見近期市場氣氛轉差，持貨心態減弱，決定鎖定利潤沽貨離場。原業主2018年4月以505萬元買入，帳面獲利45萬元或9%。

此外，九龍灣德福花園亦因業主議價幅增加令交投回升。中原地產分行資深區域營業經理賴仲軒表示，德福花園本月首10日暫錄4宗成交，平均實呎13,501元，交投明顯較往月加快，其中位於Q座低層5室，實用面積417方呎，採1房間隔，以590萬元易手，實呎14,149元，買家為同區上車客。原業主2017年3月535萬元購入，帳面獲利55萬元或10%離場。

元朗首10日34宗二手成交

元朗區業主市跟隨大市步伐增加議價空間。中原地產分行經理林頌宜表示，元朗區二手市場睇樓氣氛不俗，本月首10日已累錄約34宗二手成交，其中YOHO Town 5座低層C室，實用面積393方呎，2房間隔，新近以688萬元易手，為屋苑今年首宗二手成交，成交價略低於市價水平，實呎17,506元；原業主2017年2月470萬元購入，因將新增家庭成員，居住空間不夠，最近已購入同區新盤The YOHO Hub大單位，故願意低價沽出上址。原業主持貨近5年，帳面獲利218萬元或約46%。

[香港地產]