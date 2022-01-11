2.8億沽荔枝角道商廈 興勝持貨4年賺七成

上述荔枝角道99、101號，原為一幢15層高舊式商廈，興勝創建2017年中以逾1.66億元購入，並於2020年中完成翻新並推出招標，當時估值約3.7億元，物業最終以2.8億元售出，雖然成交價低1年多前估值24%，但對比4年多前購入價，未計及翻新成本，帳面仍獲利1.14億元或68%。物業總樓面24,271方呎，呎價約11,536元。

此外，已解散的教協早前低價出售多個物業，帶挈投資者享高租金回報。消息稱，新蒲崗萬廸廣場一個低層H室，面積約979方呎，近日以約3.1萬元租出，呎租約32元。

上述物業原由教協持有，連同相鄰的F及G室共4534方呎樓面，於去年11月以3860萬元售出，當時教協勁蝕2082萬元，平均呎價8513元，若以呎價計，新買家最新租出的部分，租金回報達4.5厘。

屯門工業中心地下單號5960萬售

另資料顯示，屯門新平街屯門工業中心A座地下單號單位，建築面積8479方呎，上月以5960萬元售出，呎價約7029元，買家為音音飲食有限公司。

據大家樂（0341）資料顯示，音音飲食為大家樂集團旗下附屬公司。原業主1979年以221.32萬元連一個車位購入該物業，未計車位帳面已獲利約5738.68萬元或約26倍。