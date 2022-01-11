半山豪客2.65萬租出高爾夫．御苑3房

去年1651萬購入 回報不足2厘

美聯物業助理區域經理陳梓彬表示，上水高爾夫．御苑8座高層A室，實用面積1047方呎，3房1套間隔，以月租2.65萬元租出，實用呎租25.3元，為屋苑今年首宗租賃個案。上述單位業主是來自半山的物業投資者，該名豪客早年大多購入山頂豪宅，去年則轉戰高爾夫．御苑，連購約20伙作收租投資，據悉現時已租出約一半單位。上址於去年以1651萬元一手購入，租金回報不足2厘。

另外，近月入伙的啟德尚．珒溋，香港置業區域董事胡耀才表示，屋苑1座高層D室，實用面積657方呎，3房1套間隔，以月租2.56萬元租出，實用呎租39元。業主去年3月以1715.4萬元購入，租金回報約1.8厘。至於長沙灣The Campton本月迄今暫錄約3宗租務成交，平均實用呎租39元，中原分區營業董事程智聰表示，The Campton低層R室，實用面積513方呎，以月租1.85萬元租出、實用呎租36元。業主去年5月814.1萬元購入單位，租金回報約2.7厘。